Проєкт SPIRIT: Україна отримає від міжнародних донорів $880 млн на модернізацію соцзахисту

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила новий проєкт SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation). Ініціатива має бюджет $880 млн і спрямована на модернізацію системи соціального захисту України, підтримку вразливих груп населення та посилення стійкості громад.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінстерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Програма охопить понад мільйон людей, серед яких малозабезпечені родини, сім’ї з дітьми, люди з інвалідністю, особи похилого віку та громадяни, які здійснюють догляд.

Загальна сума фінансування складається з позики Світового банку у розмірі $860 млн та грантових коштів від Великої Британії та Німеччини в обсязі $20 млн. Грант надається через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Ініціатива SPIRIT є складовою міжнародної підтримки та сприятиме реформам для європейської інтеграції країни.

Проєкт передбачає реалізацію трьох реформ:

створення єдиної системи Базової соціальної допомоги замість фрагментованих програм підтримки, що забезпечить принцип "єдиного вікна" та поєднає фінансування із соціальними послугами й працевлаштуванням через кейс-менеджмент;

реформа фінансування соціальних послуг, де державні кошти спрямовуватимуться за принципом "гроші слідують за людиною" через закупівлю послуг у державних, громадських та приватних надавачів;

модернізація системи підтримки осіб з інвалідністю через перехід від медичної моделі до людиноцентричного підходу, який оцінює потреби людини та розширює доступ до реабілітації, допоміжних засобів і працевлаштування.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін наголосив, що завдяки проєкту SPIRIT Україна зможе посилити підтримку вразливих людей, зміцнити спроможність громад та інвестувати у людський капітал навіть в умовах війни.

"Україна надалі зазнає важких гуманітарних та економічних втрат. Уразливі домогосподарства... потребують належної підтримки... Цей проєкт підтримує реформи, спрямовані на подолання бідності, покращення доступу до соціальної допомоги і забезпечення того, щоб підтримка досягла тих, хто її найбільше потребує, навіть у часи кризи", — зазначив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

