Зеленський ратифікував угоду з ЄС щодо кредиту на 90 млрд євро
Володимир Зеленський підписав закон №0376 про ратифікацію угоди з Європейським Союзом, яка передбачає надання Україні фінансової допомоги на 90 мільярдів євро.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради.
Кредит ЄС для України
23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.
Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку.
При цьому Україна не буде повертати кредит – його має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни.
Відомо, що 60 млрд євро будуть спрямовані на військову допомогу, решта 30 млрд – на загальні бюджетні видатки.
Очікувалось, що Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби.