Зеленський ратифікував угоду з ЄС щодо кредиту на 90 млрд євро

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський ратифікував угоду з ЄС щодо кредиту на 90 млрд євро / Офіс президента

Володимир Зеленський підписав закон №0376 про ратифікацію угоди з Європейським Союзом, яка передбачає надання Україні фінансової допомоги на 90 мільярдів євро. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради.

Кредит ЄС для України

23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку. 

При цьому Україна не буде повертати кредит – його має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни.

Відомо, що 60 млрд євро будуть спрямовані на військову допомогу, решта 30 млрд – на загальні бюджетні видатки.

Очікувалось, що Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби. 

Автор:
Тетяна Гойденко