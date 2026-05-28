Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС щодо кредиту на 90 млрд євро

28 травня Верховна Ради ратифікувала кредитну угоду з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба парламенту.

За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів.

Ухвалений документ дозволить Україні у 2026–2027 роках залучити від Європейського Союзу до 90 млрд євро фінансового ресурсу для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу

Загальний обсяг підтримки на 2026 рік визначено у розмірі до 45 млрд євро, що розподіляється на два ключові компоненти:

оборонна частина (до 28,3 млрд євро) – спрямовується на закупівлюозброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу;

бюджетна частина (16,7 млрд євро) – спрямовується на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.

Водночас фінансування бюджетної частини здійснюється через два інструменти:

до 8,35 млрд євро надається безпосередньо як макрофінансова допомога (що є предметом зазначеного меморандуму);

до 8,35 млрд євро – додатково через механізм Ukraine Facility.

Гроші виплачуються трьома траншами, і перед кожним Україна має виконати набір дій за трьома напрямами: мобілізація доходів, ефективність видатків, управління держфінансами.

Згідно документу, Україна бере на себе велику частину податкових зобов’язань.

Вимоги від ЄС

Раніше повідомлялося, що ЄС хоче пов’язати частину виплат із кредита для України на суму 90 млрд євро із змінами в оподаткуванні міжнародних посилок до 150 євро, чого також вже вимагає Міжнародний валютний фонд.

Ці податкові вимоги стосуватимуться так званої макрофінансової частини позики на суму 8,4 млрд євро.

20 травня Україна та ЄС завершили перемовини щодо Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги.

Меморандум визначає умови, які Україна повинна виконати для отримання коштів, включаючи податкові реформи, мобілізацію внутрішніх доходів, ефективність державних витрат та системи управління державними фінансами.

Раніше єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявляв, що для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми ЄС на 90 млрд євро Україна має провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету.

ЄС прийняв рішення щодо фінансування України ще в середині грудня 2025 року, при цьому про жодні умови для Києва тоді не йшлося.

Кредит ЄС для України

23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку.

При цьому Україна не буде повертати кредит – його має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни.

Відомо, що 60 млрд євро будуть спрямовані на військову допомогу, решта 30 млрд – на загальні бюджетні видатки.

Очікувалось, що Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби.