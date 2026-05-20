ЄС підписав Меморандум про макрофінансову допомогу Україні у 8,35 млрд євро

Україна та ЄС завершили перемовини щодо Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги на суму 8,35 млрд євро в рамках кредиту ЄС на €90 млрд. 20 травня європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс підписав документ, який зі свого боку тепер має ратифікувати Україна.

Як пише Delo.ua, про це повідомив європейський політик в Х.

"З сьогоднішнім підписанням Меморандуму про порозуміння щодо макрофінансової допомоги ми твердо просуваємося до першого траншу позики на підтримку України — з націленістю на першу бюджетну частину в ІІ кварталі, як і обіцяно. Ця підтримка посилить економічну стійкість України, підвищить внутрішні доходи та зміцнить оротьбу з корупцією. Тепер Парламент України має ратифікувати ці реформи, оскільки Україна просувається шляхом до вступу в ЄС", — зазначив Домбровскіс.

В інтерв’ю "Укрінформу", він пояснив, що Меморандум визначає умови, які Україна повинна виконати для отримання коштів, включаючи реформи "з сильним фіскальним фокусом", що включає мобілізацію внутрішніх доходів, ефективність державних витрат та системи управління державними фінансами. Він додав, що умови, викладені в Меморандумі, були тісно узгоджені з МВФ.

Домбровскіс нагадав, що пакет макрофінансової допомоги на 2026 рік становить 8,35 млрд євро, який буде надано разом із 8,35 млрд євро в рамках Ukraine Facility, що загалом складатиме 16,7 млрд євро бюджетної підтримки, тоді як оборонна допомога становитиме 28,3 млрд євро. Це означає, що у 2026 році Україна має отримати 45 млрд євро, що покриє дві третини фінансових потреб України. У зв'язку з цим триває робота з іншими партнерами України, включаючи "Групу семи".

Щодо проведення реформ в Україні, то Домбровскіс висловив оптимізм, зазначивши: "… якщо всі зобов'язання будуть повністю виконані, очікується, що вони принесуть Україні близько шести мільярдів євро додаткових доходів. Це середньострокова мета, ефект якої почне матеріалізуватися вже цього року та поступово зростатиме".

Він також наголосив, що в рамках макрофінансової підтримки ЄС не встановлюватиме умов щодо того, як Україна витрачатиме гроші, а лише висуває умови для їх отримання.

Кредит ЄС для України

23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку. При цьому Україна не буде повертати кредит – його має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни. Відомо, що 60 млрд євро будуть спрямовані на військову допомогу, решта 30 млрд – на загальні бюджетні видатки.

ЄС прийняв рішення щодо фінансування України ще в середині грудня 2025 року, при цьому про жодні умови для Києва тоді не йшлося.

Очікувалось, що Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби.