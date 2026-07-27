"ПриватБанк" майже подвоїв кредитування бізнесу і наростив прибуток

"ПриватБанк" у першому півріччі 2026 року отримав 49,5 млрд грн прибутку до оподаткування, що на 7,6% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Після сплати податку на прибуток за ставкою 50% чистий прибуток банку становив 24,6 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на фінансові результати "ПриватБанку".

Сума податку на прибуток у першому півріччі зросла більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім того, у другому кварталі банк перерахував державі 20,36 млрд грн дивідендів за результатами 2025 року.

Обсяг коштів клієнтів на рахунках від початку року збільшився на 7,3%.

Чистий кредитний портфель банку за шість місяців зріс на 20,6% і перевищив 188 млрд грн. За останні 12 місяців загальний кредитний портфель збільшився майже на 45%, а обсяг кредитування бізнес-клієнтів — майже вдвічі.

Фінансові результати свідчать про одночасне зростання прибутку, клієнтських коштів і кредитування. Найшвидшу динаміку банк зафіксував у сегменті бізнес-кредитів.

Додамо, ПриватБанк уклав дві угоди щодо підтримки українського бізнесу на загальну суму понад €1,18 млрд. Більша частина коштів піде на інвестиційні потреби компаній, які працюють у прифронтових регіонах.