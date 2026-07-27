"СхідГЗК" заощадив 32 млн грн перед корпоратизацією

Державний "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" за чотири місяці уклав договори на понад 32 млн грн дешевше від початкових пропозицій постачальників. Підприємство одночасно готують до корпоратизації та можливого приєднання до "Енергоатому".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міненерго.

Зазначені 32 млн грн — це різниця між вартістю фактично укладених договорів і сумами, які постачальники пропонували на початку закупівель.

Зокрема, підприємство уклало контракт на постачання 500 тонн азотної кислоти. Ціна виявилася на 25% нижчою від початкової пропозиції та на 10% нижчою, ніж у договорах попередніх років. За окремими закупівлями різниця перевищувала 4 млн грн.

На комбінаті пояснюють зниження вартості залученням більшої кількості учасників, зокрема безпосередніх виробників та їхніх офіційних представників.

Підприємство також планує скоротити використання послуг сторонніх підрядників. Для цього передбачено закупівлю техніки та заповнення робітничих вакансій. Вивільнені кошти планують спрямовувати на збільшення виробництва уранового оксидного концентрату.

Верховна Рада раніше ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення акціонерного товариства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Корпоратизація має створити юридичні умови для подальшого приєднання підприємства до "Енергоатому".

У такому разі в межах однієї структури можуть об’єднати видобування уранової сировини, виробництво уранового концентрату та генерацію електроенергії на атомних станціях.

Для реалізації плану розвитку "СхідГЗК" отримав позику на 555 млн грн. Кошти передбачені, зокрема, на придбання гірничого обладнання, будівництво нових горизонтів, реконструкцію підйомних установок і вентиляційних систем шахт.

Нагадаємо, ще у травні Кабінет міністрів схвалив перші кроки для стабілізації роботи СхідГЗК — єдиного в Україні виробника уранового концентрату та одного з найбільших таких підприємств у світі.