Кабмін взявся за єдиного виробника урану: збиткове підприємство отримає гроші та сировину

Кабінет міністрів України схвалив перші кроки для стабілізації роботи державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) — єдиного в Україні виробника уранового концентрату та одного з найбільших таких підприємств у світі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Міненерго.

Відповідне протокольне рішення уряд ухвалив 13 травня за ініціативи Міністерства енергетики після візиту першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля на Дніпровщину, де він ознайомився з виробничими потужностями комбінату.

За словами Шмигаля, уряд разом із Фондом держмайна та НАЕК "Енергоатом" планує реалізувати кілька кроків для фінансового оздоровлення підприємства.

Передусім ідеться про забезпечення "СхідГЗК" сірчаною кислотою для виробничих потреб. Також уряд пропонує переглянути умови чинних контрактів із «Енергоатомом» для врегулювання проблеми заборгованості комбінату.

Окремо розглядається можливість фінансування модернізації підприємства через авансові платежі з боку "Енергоатому".

"Наша мета – стабілізувати та посилити стратегічне підприємство, функціонування якого потрібне для майбутнього нашої атомної енергетики та для енергетичної безпеки України", — заявив Денис Шмигаль.

"СхідГЗК" є ключовим підприємством для української атомної енергетики та забезпечує до 40% потреб українських АЕС в урановому концентраті.

Водночас комбінат перебуває у складному фінансовому стані. За даними YouControl, у 2025 році підприємство отримало 886 млн грн збитку при чистому доході 1,85 млрд грн.

У лютому Верховна Рада продовжила мораторій на банкрутство "СхідГЗК", "Чорноморнафтогазу" та державних шахт. Відповідні норми були ухвалені в законопроєкті №13219.

Також додамо, що ранішен уряд направив до парламенту законопроєкт про корпоратизацію СхідГЗК – перетворення підприємства на акціонерне товариство зі 100-відсотковою державною власністю.

Автор:
Тетяна Гойденко