Майже 100 мільйонів: у Києві готують масштабне оновлення для трамваїв і тролейбусів

Комунальне підприємство “Київпастранс” оголосило про плани закупити нове електрообладнання для тягових перетворювальних підстанцій міста. Орієнтовна вартість модернізації становить 99,2 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Тягові підстанції є критично важливим елементом транспортної інфраструктури: вони отримують високу напругу змінного струму з енергосистеми, понижують її, перетворюють на постійний струм і живлять контактні мережі столичних трамваїв та тролейбусів.

Що планується придбати та встановити

65 модульних пристроїв захисту і контролю контактної мережі постійного струму;

23 комплекти модернізації мікропроцесорної системи діагностики та управління силовими випрямлячами;

9 шаф оперативного струму;

2 шафи телемеханіки.

Навіщо це місту

Закупівля нових компонентів дозволить розширити функціонал уже діючих підстанцій, підвищивши їхню надійність та безпеку експлуатації.

Завдяки мікропроцесорним технологіям, нове обладнання забезпечить надійний контроль параметрів роботи контактних і кабельних мереж, оперативне виявлення та локалізацію несправностей силових випрямляючих агрегатів, а також дистанційний моніторинг роботи тягових підстанцій.

У комунальному підприємстві зазначають, що такий крок покращить якість електропостачання та стабільність руху міського електротранспорту, а також суттєво знизить операційні витрати на експлуатацію всієї системи енергозабезпечення столиці.

Поставку всього комплексу обладнання заплановано завершити до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, у Києві продовжують оновлювати рухомий склад громадського транспорту. Місто придбало ще вісім сучасних трамвайних вагонів. Наразі п’ять нових вагонів уже працюють на лінії, а ще три найближчим часом вийдуть на маршрут. Вони курсуватимуть на маршруті №27, який сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони Києва.