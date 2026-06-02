Оновлення транспорту: Житомир поповнив трамвайний парк вагонами з ЄС

Міський транспорт Житомира поповнився шістьма оновленими вагонами / Урядовий портал

До Житомира надійшла остання партія трамваїв, переданих громадою хорватського міста Осієк. Загалом комунальне підприємство "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" отримало шість модернізованих вагонів моделі Tatra T3R.PV.O, які прибували до міста кількома етапами.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Житомирської міської ради.

Житомир завершив отримання партії трамваїв, переданих громадою хорватського міста Осієк. 1 червня до міста прибула остання партія вагонів, тож наразі всі шість трамваїв уже перебувають на території КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління".

У межах міжнародної співпраці комунальне підприємство отримало шість трамваїв моделі Tatra T3R.PV.O. Доставка транспорту відбувалася поетапно: 30 квітня до Житомира прибули перші два вагони, 29 травня - ще один, а 1 червня місто отримало заключну партію з трьох трамваїв.

Усі вагони пройшли повну модернізацію, що дасть змогу покращити якість перевезень та оновити рухомий склад міського електротранспорту.

Нагадаємо, у Києві продовжують оновлювати рухомий склад громадського транспорту. Місто придбало ще вісім сучасних трамвайних вагонів. Наразі п’ять нових вагонів уже працюють на лінії, а ще три найближчим часом вийдуть на маршрут. Вони курсуватимуть на маршруті №27, який сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони Києва.

Ольга Опенько