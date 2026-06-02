Google, Amazon та Microsoft можуть втратити великі держконтракти в ЄС

Європейський Союз планує запровадити суворі критерії для хмарних обчислювальних сервісів під час проведення критично важливих державних тендерів. Нова ініціатива може повністю закрити доступ американським корпораціям Amazon, Microsoft та Google до таких проєктів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ці обмеження є частиною нового Закону про розвиток хмарних технологій та ШІ (Cloud and AI Development Act). Документ офіційно представить єврокомісарка з питань цифрових технологій Хенна Вірккунен у межах масштабного пакета заходів, спрямованого на зниження залежності європейського блоку від американських технологій та підтримку місцевого бізнесу.

Суверенітет даних та нові критерії відбору

Головною причиною впровадження вимог щодо технологічного суверенітету в таких чутливих сферах, як банківська справа, енергетика та охорона здоров'я, є надмірне домінування американських гігантів. Крім того, занепокоєння в ЄС викликає американське законодавство (зокрема Cloud Act), яке зобов’язує провайдерів із США надавати своїм спецслужбам доступ до даних користувачів, навіть якщо вони фізично зберігаються за кордоном.

Основні нововведення, які пропонує Єврокомісія:

Нецінові критерії: для державних тендерів вводяться обов'язкові вимоги, що не стосуються вартості послуг. Зокрема, перевага надаватиметься програмному та апаратному забезпеченню, розробленому безпосередньо всередині ЄС, що ставить американський Big Tech у невигідне становище.

Оцінка ризиків третіх країн: під час вибору постачальника оцінюватимуть рівень захисту даних, ступінь контролю третіх країн над сервісами провайдера, а також рівень відкритості їхніх власних ринків для хмарних послуг.

Централізація закупівель: Єврокомісія пропонує створити єдиний центральний орган закупівель для країн та інституцій ЄС, який купуватиме послуги дата-центрів, хмарні обчислення, софт та системи ШІ.

Пільги для дата-центрів: документ передбачає спрощену процедуру погодження для дата-центрів. Вони отримають пріоритетний доступ до електромереж та знижені тарифи, якщо використовуватимуть європейські мікросхеми або знижуватимуть свої витрати на енергію.

Запропонований план виконавчої влади ЄС ще має отримати офіційну підтримку від усіх 27 країн-членів блоку та Європейського парламенту протягом найближчих місяців. Цей крок може викликати жорстку реакцію з боку Вашингтона, який уже неодноразово критикував закони ЄС, спрямовані на обмеження впливу американських технологічних гігантів. Наразі Amazon, Microsoft та Google разом контролюють понад 60% світового ринку хмарних послуг.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС оштрафує Google на сотні мільйонів євро. Європейський Союз готується накласти на материнську компанію Alphabet великий фінансовий штраф за результатами масштабного антимонопольного розслідування, що підтверджує намір європейської влади системно обмежувати монопольний вплив американського техносектору на внутрішньому ринку ЄС.