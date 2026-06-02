Tesla відновлює позиції в Європі: травневі продажі стрімко зросли

Кількість нових реєстрацій автомобілів компанії Tesla у травні суттєво зросла на кількох європейських ринках, що свідчить про продовження тенденції відновлення обсягів продажів американського виробника в регіоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням Reuters.

Найбільшу динаміку продемонстрував ринок Франції, де кількість травневих реєстрацій Tesla підскочила порівняно з минулим роком на 655% — до 5 446 автомобілів. У Норвегії показники зросли на 29% та досягли 3 345 машин.

Позитивну динаміку також зафіксували на інших європейських ринках:

Данія: зростання на 136% (до 1 750 автомобілів);

Іспанія: зростання на 113% (до 1 690 автомобілів);

Португалія: зростання на 349% (до 1 463 автомобілів);

Швеція: зростання на 71% (до 858 автомобілів).

Водночас в Італії травневі продажі компанії впали на 23,5% (до 654 автівок), хоча загалом за перші п'ять місяців 2026 року показники країни все одно виявилися на 15% вищими, ніж за аналогічний період 2025 року. Найбільші автомобільні ринки Європи — Велика Британія та Німеччина — мають оприлюднити свої щомісячні звіти пізніше цього тижня.

Чинники відновлення попиту

Загальний ринок електрифікованого транспорту в Європі демонструє стабільний підйом. У квітні кількість реєстрацій таких авто зросла на 21% рік до року, зайнявши понад дві третини від загального обсягу авторизацій. Цьому сприяють урядові субсидії, державна підтримка та висока вартість пального, що підштовхує покупців обирати екологічніший транспорт.

Як зазначають аналітики ING Research, попри поступове розмивання загальної частки Tesla на ринку, її продажі наразі підживлюються стрімким розширенням сектору акумуляторних електромобілів. Особливо активне впровадження спостерігається в Скандинавії, а також на ринках, які раніше відставали, як-от Іспанія.

Старший аналітик компанії TP ICAP Midcap Жюльєн Томас підкреслив, що Tesla веде дедалі агресивнішу політику на ключовому ринку електромобілів, підкріплену гнучкою ціновою стратегією та чудовими виробничими можливостями. За його словами, модель Model Y має колосальний попит у сегменті кросоверів, пропонуючи оптимальний баланс ціни та запасу ходу в період, коли цінова еластичність клієнтів залишається дуже високою.

Поточне відновлення позицій є важливим кроком для компанії, адже протягом 2025 року американський бренд втратив майже половину своєї частки європейського ринку. Це сталося через посилення конкуренції з боку китайських виробників, дефіцит нових моделей у лінійці та неоднозначне ставлення європейців до політичних заяв генерального директора Ілона Маска.

Нагадаємо, Tesla повернула перше місце на ринку електромобілів, посунувши китайського гіганта BYD. За підсумками першого кварталу 2026 року компанія знову стала лідером за обсягами продажів акумуляторних електромобілів (BEV), утримуючи майже 13% світового ринку та продемонструвавши приріст продажів на 6% порівняно з початком минулого року.