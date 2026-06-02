Нацкомісія оновлює правила обліку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт постанови про внесення змін до Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення регулятора.

Документ було розроблено з метою виконання вимог Закону України № 4777-IX, який набрав чинності 10 лютого 2026 року. Головне завдання нових змін — приведення чинних положень Кодексу у повну відповідність до норм оновленого законодавства.

Що передбачають оновлені правила

Запропоновані регулятором зміни спрямовані на реформування та вдосконалення системи обліку електричної енергії в Україні.

Основні положення проєкту регуляторного акта:

Організація обліку для комплексних об’єктів: документ врегульовує правила комерційного обліку для майданчиків, які одночасно здійснюють виробництво, споживання та зберігання електроенергії в межах однієї точки приєднання до мереж оператора системи передачі або розподілу.

Удосконалення підходів: оновлені правила покращують підходи до фіксації обсягів енергії на об’єктах безпосередніх виробників, споживачів, а також операторів установок зберігання енергії.

Нова класифікація: окремі норми проєкту запроваджують класифікацію площадок комерційного обліку залежно від типу самого об’єкта та конкретного складу наявних електроустановок.

Чіткі алгоритми: рішення регулятора уточнює порядки та алгоритми, за якими надалі формуватимуться дані комерційного обліку.

Найближчим часом схвалений проєкт постанови разом із детальним обґрунтуванням та аналізом регуляторного впливу оприлюднять на офіційному вебсайті НКРЕКП. Після цього учасники ринку, експерти та громадськість зможуть надати свої зауваження та пропозиції до документа.

Нагадаємо, в Україні спростили правила для зберігання електроенергії. Регулятор ухвалив постанову № 789, яка суттєво підвищує ліміт потужності для безліцензійної діяльності зі зберігання енергії — з колишніх 150 кВт одразу до 5 МВт, що покликано прискорити розвиток розподіленої генерації в країні.