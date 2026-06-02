Імпорт електроенергії допоміг пройти зимовий період без дефіциту

Протягом опалювального сезону 2025–2026 років Україна більш ніж утричі збільшила обсяги імпорту електроенергії. У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проаналізували, як зміни в регулюванні ринку вплинули на залучення імпортного ресурсу в осінньо-зимовий період.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НКРЕКП.

Як зміна прайс-кепів вплинула на енергоринок

За даними регулятора, обсяги імпорту електроенергії стабільно зростали протягом усієї зими. Якщо у листопаді 2025 року до України було імпортовано 414,9 тис. МВт·год електроенергії, то в січні 2026 року цей показник сягнув майже 896 тис. МВт·год, а в лютому встановив рекорд - 1,266 млн МВт·год.

Найбільше зростання імпорту спостерігалося в період пікового навантаження на енергосистему, коли потреба в додаткових ресурсах була найвищою. Одним із чинників, що сприяв залученню електроенергії з європейських ринків, стало розширення діапазону цінових обмежень на ринку електроенергії.

Зокрема, з 16 січня 2026 року НКРЕКП встановила єдине граничне цінове обмеження на рівні 15 тис. грн за МВт·год протягом усієї доби. Після набуття чинності цього рішення добові обсяги імпорту почали стабільно зростати, а в окремі дні перевищували 50 тис. МВт·год.

Після завершення опалювального сезону та скорочення споживання електроенергії потреба в імпорті почала зменшуватися. Водночас його обсяги залишалися значними: у березні Україна імпортувала 943 тис. МВт·год електроенергії, а у квітні - 558 тис. МВт·год.

У НКРЕКП зазначають, що доступ до додаткового імпортного ресурсу під час зимових піків споживання допоміг підвищити стійкість енергосистеми та забезпечити її стабільну роботу в складний період. Отримані результати регулятор врахує під час підготовки до наступного осінньо-зимового сезону.

Позитивно оцінили рішення українського регулятора і в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства. Там відзначили, що перегляд прайс-кепів у січні 2026 року сприяв балансуванню ринку, збільшенню імпорту електроенергії та підтриманню надійної роботи енергосистеми України в умовах підвищеного навантаження.

Раніше НЕК "Укренерго" офіційно звернулася до НКРЕКП із пропозицією змінити тарифи на 2026 рік. Перегляд стосується послуг із передачі електроенергії та оперативно-технологічного управління системою.