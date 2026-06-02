Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,03

EUR

51,60

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фермери можуть отримати до 1 млн грн безвідсоткового кредиту: стартував прийом заявок

гроші
Фермерським господарствам нададуть до 1 млн грн кредитної підтримки / Depositphotos

Із 2 червня у Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочався прийом заявок на отримання безвідсоткових кредитів для фермерських господарств. У межах програми аграрії можуть залучити до 1 млн грн строком до п’яти років.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Фермерам відкрили нову програму підтримки

З 2 червня в ДАР стартував прийом заявок від фермерських господарств на отримання фінансової підтримки для розвитку виробництва та розширення напрямів діяльності.

У межах програми аграрії можуть залучити до 1 млн грн безвідсоткового кредиту строком до п’яти років. Скористатися підтримкою можуть як фермерські господарства, так і сімейні ферми без статусу юридичної особи, за умови реєстрації в Державному аграрному реєстрі.

Однією з обов’язкових вимог для участі є відсутність податкової заборгованості, процедур банкрутства, санкційних обмежень, а також ведення діяльності поза межами тимчасово окупованих територій.

Як повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик, отримані кошти фермери можуть спрямувати на придбання техніки та обладнання, закупівлю поголів’я сільськогосподарських тварин, будівництво або реконструкцію виробничих приміщень, закладання багаторічних насаджень, розвиток кооперації, реалізацію проєктів із зрошення та меліорації земель, а також інші виробничі потреби.

Подати заявку на участь у програмі можна до 2 липня 2026 року.

Після завершення прийому документів їх розгляне комісія Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, яка визначить переможців конкурсного відбору.

Про результати розгляду заявок учасників повідомлять через Державний аграрний реєстр. З господарствами, які отримають фінансування, Укрдержфонд укладе відповідні договори про надання фінансової підтримки.

Нагадаємо, за першу половину квітня обсяги експорту української молочної продукції впали на 9,1% порівняно з березнем. Загальна вартість зовнішньої торгівлі в цьому сегменті за вказаний період склала $23,2 млн. Це на 6,1% менше, ніж у березні поточного року.

Автор:
Ольга Опенько