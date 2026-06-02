Фермери можуть отримати до 1 млн грн безвідсоткового кредиту: стартував прийом заявок

Із 2 червня у Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочався прийом заявок на отримання безвідсоткових кредитів для фермерських господарств. У межах програми аграрії можуть залучити до 1 млн грн строком до п’яти років.

Фермерам відкрили нову програму підтримки

У межах програми аграрії можуть залучити до 1 млн грн безвідсоткового кредиту строком до п’яти років. Скористатися підтримкою можуть як фермерські господарства, так і сімейні ферми без статусу юридичної особи, за умови реєстрації в Державному аграрному реєстрі.

Однією з обов’язкових вимог для участі є відсутність податкової заборгованості, процедур банкрутства, санкційних обмежень, а також ведення діяльності поза межами тимчасово окупованих територій.

Як повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик, отримані кошти фермери можуть спрямувати на придбання техніки та обладнання, закупівлю поголів’я сільськогосподарських тварин, будівництво або реконструкцію виробничих приміщень, закладання багаторічних насаджень, розвиток кооперації, реалізацію проєктів із зрошення та меліорації земель, а також інші виробничі потреби.

Подати заявку на участь у програмі можна до 2 липня 2026 року.

Після завершення прийому документів їх розгляне комісія Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, яка визначить переможців конкурсного відбору.

Про результати розгляду заявок учасників повідомлять через Державний аграрний реєстр. З господарствами, які отримають фінансування, Укрдержфонд укладе відповідні договори про надання фінансової підтримки.

