Експорт українських молочних продуктів скоротився на 9% у квітні

Зовнішня торгівля українськими молокопродуктами демонструє зниження активності у квітні 2026 року. За першу половину місяця обсяги експорту впали на 9,1% порівняно з березнем, що відображає зміну попиту на ключові товарні групи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на експертно-аналітичну службу Спілки молочних підприємств України.

Загальна вартість зовнішньої торгівлі в цьому сегменті за вказаний період склала $23,2 млн. Це на 6,1% менше, ніж у березні поточного року.

Динаміка експорту та імпорту

Аналітики зазначають, що падіння експортних показників спостерігається другий місяць поспіль: обсяги відвантажень також на 6,3% менші за показники лютого.

Ситуація по конкретних категоріях товарів виглядає неоднорідною:

Найбільше падіння: молоко та вершки згущені (–40%), молоко та вершки незгущені (–35%), молочна сироватка (–15%).

Суттєве зростання: кисломолочні продукти (+40%), сири всіх видів (+18%), вершкове масло та молочні жири (+13%).

Імпорт молокопродуктів також продемонстрував незначне зниження — на 3,9% проти березня, хоча закупівлі сирів іноземного виробництва залишилися на стабільному рівні.

Ринкові тенденції та конкуренція

Незважаючи на квітневе просідання, українські виробники намагаються адаптуватися до глобальних змін. Внутрішній ринок наразі залишається обмеженим, а конкуренція з боку європейських виробників посилюється, що змушує підприємства шукати нові ніші на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, молочний ринок Європи перебуває під тиском через падіння цін на масло і сир. Світовий ринок увійшов у фазу надлишкової пропозиції, що веде до зниження прибутків галузі та вимагає від українських експортерів максимальної гнучкості в умовах цінового тиску.