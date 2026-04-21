Українські сировари не поспішають нарощувати обсяги виробництва через тиск імпорту

сир
Виробництво українського сиру скорочується / Depositphotos

Українські виробники підбили підсумки передсвяткових продажів сиру. Результати торгівлі виявилися неоднозначними. Збільшити обсяги реалізації вдалося лише тим виробникам, які впровадили активні маркетингові акції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Іnfagro.

Зараз ринок працює в умовах високої конкуренції через надходження дешевшої продукції з Європи. Учасники галузі прогнозують сезонне зниження попиту, тому провідні виробники не планують збільшувати обсяги виробництва. Ціни залишаються на високому рівні, а головним механізмом стимулювання збуту будуть акційні знижки.

Поточна ситуація зумовлена зниженням цін на європейському ринку, що робить імпортну продукцію конкурентоспроможною за собівартістю. Обсяги імпорту твердих і напівтвердих сирів зростають, хоча цей рівень поки не є критичним для загального стану галузі.

У секторі експорту спостерігається скорочення постачання напівтвердих сирів, проте одночасно зросли продажі плавлених та напівтвердих сирних продуктів порівняно з минулим роком. Основними ринками збуту українського сиру залишаються Казахстан та Молдова, а сирні продукти також активно постачаються до країн Кавказу. Крім того, українські виробники почали освоювати нові напрямки експорту, зокрема країни Африки.

Експортні ціни на традиційні сири залишаються стабільними. На ринку сирних продуктів спостерігаються коливання, проте наразі є ознаки стабілізації цін. Експерти зазначають, що "найближчими місяцями ключовим інструментом продажів, ймовірно, залишаться регулярні акції зі значними знижками". Також фахівці попереджають про можливі складнощі з експортом плавлених сирних продуктів через нестабільну ситуацію в країнах-імпортерах на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що світовий ринок молочної продукції входить у фазу надлишкової пропозиції: зростання виробництва молока в ключових регіонах призвело до зниження цін на масло, сир та інші молочні продукти. Найбільше тиск відчувають виробники в Європі, де скорочуються прибутки галузі.

Автор:
Тетяна Ковальчук