Украинские сыровары не спешат наращивать объемы производства из-за давления импорта

Украинские производители подвели итоги предпраздничных продаж сыра. Результаты торговли оказались неоднозначными. Увеличить объем реализации удалось только тем производителям, которые внедрили активные маркетинговые акции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Infagro.

Сейчас рынок работает в условиях высокой конкуренции из-за поступления более дешевой продукции из Европы. Участники отрасли прогнозируют сезонное понижение спроса, поэтому ведущие производители не планируют увеличивать объемы производства. Цены остаются на высоком уровне, а основным механизмом стимулирования сбыта будут акционные скидки.

Текущая ситуация обусловлена снижением цен на европейском рынке, что делает импортную продукцию конкурентоспособной по себестоимости. Объемы импорта твердых и полутвердых сыров растут, хотя этот уровень пока не критический для общего состояния отрасли.

В секторе экспорта наблюдается сокращение поставок полутвердых сыров, однако одновременно выросли продажи плавленых и полутвердых сырных продуктов по сравнению с прошлым годом. Основными рынками сбыта украинского сыра остаются Казахстан и Молдова, а творожные продукты также активно поставляются в страны Кавказа. Кроме того, украинские производители начали осваивать новые направления экспорта, в частности, страны Африки.

Экспортные цены на традиционные сыры остаются стабильными. На рынке сырных продуктов наблюдаются колебания, однако есть признаки стабилизации цен. Эксперты отмечают, что в ближайшие месяцы ключевым инструментом продаж, вероятно, останутся регулярные акции со значительными скидками. Также специалисты предупреждают о возможных сложностях с экспортом плавленых сырных продуктов из-за нестабильной ситуации в странах-импортерах на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что мировой рынок молочной продукции входит в фазу избыточного предложения: рост производства молока в ключевых регионах привел к снижению цен на масло, творог и другие молочные продукты. Больше всего давление испытывают производители в Европе, где сокращаются доходы отрасли.