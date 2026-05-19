В Киеве улучшат качество воды: Япония передала оборудование для водоканала столицы

Японское агентство международного сотрудничества JICA передало "Киевводоканалу" новые системы очистки и дезинфекции воды для артезианских насосных станций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минразвития общин и территорий.

"Киевводоканал" усилил системы очистки воды

Оборудование позволит повысить безопасность процесса очистки воды и обеспечить стабильное водоснабжение более 70 тысяч жителей Киева.

Передача состоялась в рамках Проекта экстренного восстановления и реконструкции, координирующего Министерство развития.

В ведомстве отметили, что даже в условиях войны критически важно обеспечивать граждан стабильным доступом к базовым услугам, в частности, водоснабжение, тепла и электроэнергии. Там подчеркнули, что подобные инициативы являются практической помощью, которую жители испытывают каждый день.

В Киевводоканале также напомнили, что ранее в рамках сотрудничества с JICA предприятие уже получало необходимое оборудование для поддержки систем водоснабжения.

Фото: Минразвития общин и территорий

Напомним, Кабинет министров восстановил и обновил механизм компенсации ущерба для водопользователей. Теперь бизнес сможет требовать возмещения напрямую от нарушителей по прозрачной методике.