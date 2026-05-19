У Києві покращать якість води: Японія передала обладнання для водоканалу столиці
Японське агентство міжнародного співробітництва JICA передало “Київводоканалу” нові системи очищення та дезінфекції води для артезіанських насосних станцій.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад і територій.
Обладнання дозволить підвищити безпеку процесу очищення води та забезпечити стабільне водопостачання для понад 70 тисяч мешканців Києва.
Передача відбулася в межах Проєкту екстреного відновлення та реконструкції, який координує Міністерство розвитку.
У відомстві зазначили, що навіть в умовах війни критично важливо забезпечувати громадян стабільним доступом до базових послуг, зокрема водопостачання, тепла та електроенергії. Там наголосили, що подібні ініціативи є практичною допомогою, яку мешканці відчувають щодня.
У "Київводоканалі" також нагадали, що раніше в межах співпраці з JICA підприємство вже отримувало необхідне обладнання для підтримки систем водопостачання.
Нагадаємо, Кабінет міністрів відновив і оновив механізм компенсації збитків для водокористувачів. Відтепер бізнес зможе вимагати відшкодування напряму від порушників за прозорою методикою.