Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,09

EUR

51,41

+0,15

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,63

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві покращать якість води: Японія передала обладнання для водоканалу столиці

вода
У Києві покращать якість води завдяки новій допомозі Японії / Урядовий портал

Японське агентство міжнародного співробітництва JICA передало “Київводоканалу” нові системи очищення та дезінфекції води для артезіанських насосних станцій. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад і територій.

"Київводоканал" посилив системи очищення води

Обладнання дозволить підвищити безпеку процесу очищення води та забезпечити стабільне водопостачання для понад 70 тисяч мешканців Києва.

Передача відбулася в межах Проєкту екстреного відновлення та реконструкції, який координує Міністерство розвитку.

У відомстві зазначили, що навіть в умовах війни критично важливо забезпечувати громадян стабільним доступом до базових послуг, зокрема водопостачання, тепла та електроенергії. Там наголосили, що подібні ініціативи є практичною допомогою, яку мешканці відчувають щодня.

У "Київводоканалі" також нагадали, що раніше в межах співпраці з JICA підприємство вже отримувало необхідне обладнання для підтримки систем водопостачання.

Фото 2 — У Києві покращать якість води: Японія передала обладнання для водоканалу столиці
Фото: Мінрозвитку громад і територій

Нагадаємо, Кабінет міністрів відновив і оновив механізм компенсації збитків для водокористувачів. Відтепер бізнес зможе вимагати відшкодування напряму від порушників за прозорою методикою.

Автор:
Ольга Опенько