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Велика Британія наклала рекордний штраф за порушення санкцій проти Росії: як діяла схема

штраф
Британія наклала найбільший штраф на компанію за порушення санкцій проти РФ

Велика Британія оштрафувала підрозділ компанії Sabre Corp., яка надавала російській авіакомпанії Ural Airlines доступ до своєї глобальної системи бронювання та продажу авіаквитків, на рекордні $1,3 млн за порушення санкцій проти Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg

Зазначається, що це найбільший штраф, накладений з моменту введення санкцій після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Британська дочірня компанія Sabre, яка надає послуги з продажу квитків для авіакомпаній, протягом семи місяців надавала російському авіаперевізнику "Уральські авіалінії" доступ до своєї глобальної системи розподілу (GDS) після того, як у 2022 році проти компанії з РФ були введені санкції.

Після того як платежі на її британський банківський рахунок були заблоковані через санкції, компанія шукала альтернативні способи отримання платежів від російської авіакомпанії. Sabre попросила "Уральські авіалінії" надіслати пробний платіж на банківський рахунок за межами Великої Британії з наміром у майбутньому здійснювати розрахунки саме таким чином. Такі дії визнали ухиленням від санкцій.

"Компанія добровільно повідомила про цей випадок та повністю співпрацювала з регулятором. Ми серйозно ставимося до своїх юридичних та етичних зобов’язань", -  заявили у Sabre.

В управлінні санкцій зазначили, що штраф підкреслює дедалі жорсткіше застосування Великою Британією режиму обмежень щодо Росії та дає чіткий урок щодо дотримання вимог.

Раніше Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії, зокрема "тіньового флоту", а також фінансових структур, які використовуються для обходу обмежень та озброєння російської армії. 

Автор:
Світлана Манько