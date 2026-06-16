Велика Британія запроваджує нові санкції проти Росії

Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії, зокрема "тіньового флоту", а також фінансових структур, які використовуються для обходу обмежень та озброєння російської армії. Вперше санкції торкнуться низки суден, які перевозять російський підсанкційний скраплений природний газ (СПГ).

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві британського уряду.

Там зазначають, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступить з відповідною заявою на саміті G7 в Евіані у Франції, щоб «Україна могла продовжувати боротися стільки, скільки буде потрібно».

Новий пакет обмежень буде спрямований проти незаконного "тіньового флоту" Росії після того, як британські сили на вихідних уперше перехопили танкер із забороненим вантажем нафти. Також санкції торкнуться фінансових мереж, які використовуються для обходу міжнародних обмежень та забезпечення російської армії.

Крім того, пакет передбачає санкції щодо кількох суден, які перевозять російський скраплений природний газ (СПГ). У результаті, за даними британського уряду, кількість таких суден-перевізників СПГ, що перебувають під санкціями Великої Британії, збільшиться до понад 600.

Уряд Великої Британії 26 травня оголосив про впровадження нового пакета санкцій, який спрямований проти криптовалютних обмінників та фінансових мереж, що використовуються Росією для уникнення діючих обмежень і фінансування війни проти України. Нові заходи вступають в силу негайно.