Велика Британія заборонить імпорт російського дизеля та авіапального з 2027 року

Велика Британія оголосила про встановлення чітких термінів повної заборони на імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської нафти.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

У п’ятницю Міністерство бізнесу та торгівлі заявило, що чинна тимчасова ліцензія на такі нафтопродукти остаточно завершить свою дію 1 січня 2027 року.

В уряді наголосили, що чинні санкції проти агресора ніхто не скасовує, натомість країна планово запроваджує нові обмеження.

Нагадаємо, що минулого місяця офіційний Лондон вирішив тимчасово відкласти раніше анонсовану заборону.

Британська влада пішла на цей крок і продовжила дозвіл на імпорт палива, виробленого з російської сировини у третіх країнах, через серйозні проблеми з постачанням, які спровокувала війна з Іраном.

Попри встановлений дедлайн до 2027 року, британський уряд збирається переглядати видану ліцензію кожні два тижні.

Головна мета цих перевірок — скасувати дозвіл і повністю перекрити шлях російським нафтопродуктам на внутрішній ринок країни якомога швидше, щойно з'явиться така можливість.

Нагадаємо, збройні сили Великої Британії перехопили нафтовий танкер російського "тіньового флоту" SMYRTOS, який намагався пройти через Ла-Манш. Це перша така операція, якою керували британські сили.