Збитки компанії Трампа досягли $238 млн через падіння криптовалют

Американська медіакомпанія Trump Media & Technology Group Corp., яка є материнською структурою соцмережі Truth Social, завершила другий квартал 2026 року зі збитком у $238 млн. Головною причиною фінансових втрат стало стрімке знецінення криптовалютних активів на балансі підприємства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року збиток компанії становив $20 млн. На тлі фінансового спаду Trump Media розгортає новий напрямок бізнесу — продаж прискореного доступу до публікацій Дональда Трампа, які здатні впливати на фінансові ринки.

Сервіс під назвою Truth API коштує від $60 тис. до $100 тис. на місяць. Тимчасовий виконавчий директор Кевін Макгерн повідомив, що компанія вже залучила понад 10 клієнтів, переважно серед фірм високочастотного трейдингу. У майбутньому послугу планують адаптувати для роздрібних інвесторів, ЗМІ та розробників штучного інтелекту.

Зміна стратегії та закриття проєктів

На тлі зростання збитків Trump Media відмовилася від низки раніше анонсованих ініціатив:

скасовано плани щодо накопичення віртуальних токенів від Crypto.com;

згорнуто проєкт із запуску контрактів ринку передбачень безпосередньо у Truth Social.

Водночас компанія продовжує роботу над угодою із придбання розробника технологій термоядерного синтезу TAE Technologies. Попри запуск нових продуктів, акції Trump Media на вечірніх торгах у Нью-Йорку знизилися на 0,4% — до $9,35, а загалом із початку року папери компанії просіли на 29%.

Нагадаємо, Дональд Трамп інвестував прибуток від криптовалют у традиційні активи — акції та облігації. За 2025 рік він заробив понад $1,4 млрд на сімейних криптопроєктах, після чого перевів кошти у безпечніші фінансові інструменти.