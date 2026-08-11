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Збитки компанії Трампа досягли $238 млн через падіння криптовалют
Американська медіакомпанія Trump Media & Technology Group Corp., яка є материнською структурою соцмережі Truth Social, завершила другий квартал 2026 року зі збитком у $238 млн. Головною причиною фінансових втрат стало стрімке знецінення криптовалютних активів на балансі підприємства.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.
Для порівняння, за аналогічний період минулого року збиток компанії становив $20 млн. На тлі фінансового спаду Trump Media розгортає новий напрямок бізнесу — продаж прискореного доступу до публікацій Дональда Трампа, які здатні впливати на фінансові ринки.
Сервіс під назвою Truth API коштує від $60 тис. до $100 тис. на місяць. Тимчасовий виконавчий директор Кевін Макгерн повідомив, що компанія вже залучила понад 10 клієнтів, переважно серед фірм високочастотного трейдингу. У майбутньому послугу планують адаптувати для роздрібних інвесторів, ЗМІ та розробників штучного інтелекту.
Зміна стратегії та закриття проєктів
На тлі зростання збитків Trump Media відмовилася від низки раніше анонсованих ініціатив:
- скасовано плани щодо накопичення віртуальних токенів від Crypto.com;
- згорнуто проєкт із запуску контрактів ринку передбачень безпосередньо у Truth Social.
Водночас компанія продовжує роботу над угодою із придбання розробника технологій термоядерного синтезу TAE Technologies. Попри запуск нових продуктів, акції Trump Media на вечірніх торгах у Нью-Йорку знизилися на 0,4% — до $9,35, а загалом із початку року папери компанії просіли на 29%.
Нагадаємо, Дональд Трамп інвестував прибуток від криптовалют у традиційні активи — акції та облігації. За 2025 рік він заробив понад $1,4 млрд на сімейних криптопроєктах, після чого перевів кошти у безпечніші фінансові інструменти.