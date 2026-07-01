Криптовалюта стала головним джерелом доходів Трампа: декларація показала $1,4 млрд

Президент США Дональд Трамп задекларував понад $1,4 млрд доходу від криптовалютних проєктів своєї родини у 2025 році. Найбільшу частину надходжень забезпечили криптоплатформа World Liberty Financial та продаж мемкоїнів із брендом Трампа.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Згідно з фінансовою декларацією, поданою до Управління урядової етики США, компанії, пов'язані з Трампом, отримали майже $800 млн від криптопроєкту World Liberty Financial, який він заснував разом із синами.

Доходи від цього бізнесу включали:

понад $520 млн від продажу криптотокенів;

більш як $250 млн від реалізації часток у World Liberty Financial.

Ще близько $635 млн Трамп задекларував від продажу власних мемкоїнів.

Як зазначає Reuters, криптовалютний бізнес став головним джерелом доходів президента. Для порівняння, у попередній декларації Трамп повідомляв про $57,35 млн доходу від продажу токенів World Liberty Financial.

За оцінками агентства, від моменту повернення Трампа до Білого дому у 2025 році його родина могла заробити щонайменше $2,3 млрд на криптовалютних проєктах.

Після вступу на посаду Трамп ініціював низку рішень, які ринок розцінив як підтримку криптоіндустрії. Зокрема, адміністрація просувала правила для стейблкоїнів та послабила регуляторний тиск на галузь з боку федеральних органів.

Водночас у Білому домі заперечують наявність конфлікту інтересів. Речниця адміністрації Анна Келлі заявила, що бізнес-активами президента управляють його діти, а всі рішення ухвалюються в інтересах американців.

Окрім криптовалют, Трамп задекларував понад $80 млн доходу від судових врегулювань із медіакомпаніями та $52 млн від ліцензування свого імені міжнародним девелоперам, переважно на Близькому Сході.

Традиційний бізнес президента також продовжив зростати. Доходи від гольф-клубів і курортів у 2025 році перевищили $500 млн, що на 15% більше, ніж роком раніше. Найбільше зростання продемонстрував курорт Mar-a-Lago у Флориді, виручка якого збільшилася з $50 млн до $77 млн.

Водночас експерти з етики звертають увагу на потенційні ризики. Колишній виконувач обов'язків голови Управління урядової етики США Дон Фокс заявив, що президенти звільнені від частини обмежень щодо конфлікту інтересів, однак практика попередніх адміністрацій передбачала значно жорсткіше розмежування державних повноважень і приватного бізнесу.

Раніше Ерік Трамп заявив, що родина Трампів "любить" та "вірить" у біткоїн-спільноту.Виступаючи на конференції Bitcoin Asia в Гонконзі, він також висловив упевненість, що вартість біткоїна сягне $1 мільйона.