Криптовалюта стала главным источником доходов Трампа: декларация показала $1,4 млрд

Президент США Дональд Трамп задекларировал более 1,4 млрд долларов дохода от криптовалютных проектов своей семьи в 2025 году. Наибольшую часть поступлений обеспечила криптоплатформа World Liberty Financial и продажа мемкоинов с брендом Трампа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Согласно финансовой декларации, поданной в Управление правительственной этики США, компании, связанные с Трампом, получили почти $800 млн от криптпроекта World Liberty Financial, который он основал вместе с сыновьями.

Доходы от этого бизнеса включали:

свыше $520 млн от продаж криптотокенов;

более чем $250 млн от реализации долей в World Liberty Financial.

Еще около $635 млн. Трамп задекларировал от продажи собственных мемкоинов.

Как отмечает Reuters, криптовалютный бизнес стал основным источником доходов президента. Для сравнения, в предварительной декларации Трамп сообщал о $57,35 млн дохода от продажи токенов World Liberty Financial.

По оценкам агентства, с момента возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году его семья могла заработать минимум $2,3 млрд на криптовалютных проектах.

После вступления в должность Трамп инициировал ряд решений, которые рынок расценил как поддержку криптоиндустрии. В частности, администрация продвигала правила для стейблкоинов и ослабила регуляторное давление на ветвь со стороны федеральных органов.

В то же время в Белом доме отрицают наличие конфликта интересов. Представитель администрации Анна Келли заявила, что бизнес-активами президента управляют его дети, а все решения принимаются в интересах американцев.

Кроме криптовалют, Трамп задекларировал более $80 млн. дохода от судебных урегулирований с медиакомпаниями и $52 млн. от лицензирования своего имени международным девелоперам, преимущественно на Ближнем Востоке.

Традиционный бизнес президента тоже продолжил расти. Доходы от гольф-клубов и курортов в 2025 году превысили $500 млн, что на 15% больше, чем годом ранее. Наибольший рост продемонстрировал курорт Mar-a-Lago во Флориде, выручка которого увеличилась с $50 млн. до $77 млн.

В то же время эксперты по этике обращают внимание на потенциальные риски. Бывший исполняющий обязанности главы Управления правительственной этики США Дон Фокс заявил, что президенты освобождены от части ограничений по конфликту интересов, однако практика предыдущих администраций предусматривала значительно более жесткое разграничение государственных полномочий и частного бизнеса.

Ранее Эрик Трамп заявил, что семья Трампов "любит" и "верит" в биткоин-сообщество. Выступая на конференции Bitcoin Asia в Гонконге, он также выразил уверенность, что стоимость биткоина достигнет $1 миллиона.