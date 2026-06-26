Binance прекращает обслуживание клиентов в ЕС из-за отсутствия лицензии MiCA

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance с 1 июля прекратит предоставление услуг клиентам в странах Европейского Союза, поскольку не успела получить лицензию в соответствии с новыми правилами регулирования крипторинка MiCA.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

По данным издания, все работающие в ЕС криптокомпании с 1 июля 2026 года должны иметь лицензию в соответствии с регламентом Markets in Crypto-Assets (MiCA). При отсутствии разрешения компаниям грозят санкции и запрет деятельности.

На прошлой неделе регуляторы отклонили заявку Binance на получение лицензии в Греции, по которой компания планировала работать на всем рынке ЕС. Теперь биржа рассматривает возможность получения разрешения во Франции, однако завершить процедуру до вступления в силу новых требований она не успевает.

Клиенты Binance в Польше, Италии, Испании и Франции уже получили уведомление о том, что компания не получит лицензию MiCA до 30 июня. Биржа начала информировать пользователей об изменениях в работе сервиса.

В Binance заявили, что отозвали заявку в Греции и планируют получить авторизацию в другом государстве-члене ЕС.

В компании также подчеркнули, что активы клиентов остаются в безопасности, а часть пользователей может испытать временные ограничения до получения лицензии.

Неспособность получить одобрение в ЕС стала очередным вызовом Binance, которая в последние годы пытается усилить соответствие регуляторным требованиям после ряда расследований и штрафов в разных странах.

В 2023 году компания признала вину по уголовным обвинениям в США, связанным с нарушением требований по борьбе с отмыванием средств и санкционного законодательства. Binance согласилась оплатить более 4,3 млрд долларов штрафов, а ее основатель Чанпен Чжао покинул пост генерального директора.

По информации FT, одной из причин отказа в выдаче лицензии в Греции стали вопросы систем контроля за отмыванием средств и оценки деловой репутации учредителя биржи.

В то же время, конкуренты Binance уже пытаются воспользоваться ситуацией. Представители криптобирж Bitpanda и OKX публично призывают европейских трейдеров переходить на их платформы, имеющие необходимые разрешения для работы в ЕС.

Напомним, что Binance заявлял, что планирует остаться на рынке Европейского Союза и готовит новый план для получения официального разрешения на деятельность. Заявление прозвучало после того, как попытка платформы получить лицензию в Греции провалилась, что поставило под угрозу доступ к услугам миллионов европейских пользователей.