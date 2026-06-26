Украинцы активнее берут ипотеку: банки выдали кредиты на 1,7 млрд грн в месяц

В апреле 2026 г. банки Украины выдали 910 ипотечных кредитов на общую сумму 1,7 млрд грн. Большинство ссуд пришлось на первичный рынок недвижимости, а наибольшую активность по оформлению ипотеки зафиксировали в Киевской области и столице.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Ипотека в Украине

По результатам опроса, основная часть кредитов пришлась на первоначальный рынок недвижимости. Здесь было выдано 522 кредита на 1 млрд грн, в том числе 262 кредита на 497 млн грн – под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.

На вторичном рынке недвижимости банки предоставили 388 кредитов на 697 млн. грн.

Средневзвешенные эффективные ставки составили 8,25% годовых на первичном рынке и 9,38% – на вторичном. В то же время качество ипотечного портфеля остается стабильным: доля неработающих кредитов составляет 12%.

В региональном разрезе наибольшее количество ипотечных сделок зафиксировано:

в Киевской области – 307 договоров на 595 млн грн (34% общего объема);

в Киеве – 204 договора на 439 млн грн;

во Львовской области – 45 договоров на 101 млн грн;

в Ивано-Франковской области – 41 договор на 79 млн грн;

в Волынской области – 36 договоров на 64 млн грн.

В опросе приняли участие 38 банков, совокупно охватывающих более 95% ипотечного портфеля. Из них о выдаче новых кредитов сообщили 13 банков.

Напомним, в мае Совет по финансовой стабильности одобрил обновленную Стратегию развития ипотечного кредитования, направленную на расширение рыночных механизмов и повышение доступности жилья.

Напомним, по итогам февраля 2026 г. доля неработающих кредитов (NPL) уменьшилась еще на 0,5 процентных пункта. По состоянию на 1 марта этот показатель зафиксирован на уровне 13,3%.