Ипотека в Украине выросла в 2,6 раза от довоенного уровня благодаря изменениям в "єОселя" — аналитики
Рынок розничного кредитования в Украине продолжает расти. Основной движущей силой этого процесса стала государственная программа "єОселя", стимулирующая рынок несмотря на войну и макроэкономическую нестабильность. В 2026 г. ее модернизация может существенно способствовать росту рынка потребительских кредитов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" и данные Национального банка Украины.
По оценкам аналитиков, на 1 января 2026 года общий объем розничного кредитного портфеля банковской системы составил 365,39 млрд грн, при этом 97% кредитов выдано в национальной валюте.
"Несмотря на войну и макроэкономические риски, рынок розничного кредитования продолжает расти", — отметила руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева.
Ипотека выросла в 2,6 раза благодаря "еселе"
Наиболее заметные структурные изменения происходят именно в ипотечном сегменте. За 2025 год портфель кредитов на приобретение недвижимости вырос на 32%, а по сравнению с началом 2022 года — в 2,6 раза. Доля ипотеки в розничном портфеле банков увеличилась с 7% до 12%.
Аналитики подчеркивают, что ключевым двигателем такого роста стала программа "єОселя", которая фактически перезапустила рынок жилищного кредитования.
"Ключевым фактором стала государственная программа "єОселя". Она фактически перезапустила ипотечный рынок. В 2026 году состоится ее модернизация, что может обеспечить новую волну роста выданных ипотечных кредитов", — отмечает Мустафаева.
Эксперты отмечают, что именно ипотека имеет наибольший эффект: она поддерживает строительную отрасль, смежные сектора и внутренний спрос, что критически важно в период восстановления страны.
Несмотря на активизацию "єОселя", уровень проникновения ипотеки в Украине остается низким. Соотношение ипотечных кредитов домохозяйств к ВВП составляет всего 0,45%, тогда как в странах ЕС этот показатель достигает десятков процентов.
При этом долговая нагрузка населения остается умеренной: у 90% заемщиков ежемесячные платежи не превышают 27% дохода, что создает основу для дальнейшего развития жилищного кредитования.
Аналитики считают, что при сохранении макрофинансовой стабильности и контролируемой инфляции именно обновление программы "Еселя" может стать основным фактором новой волны ипотеки в 2026 году.
"Дальнейший активный рост ипотечного сегмента может быть обеспечен прежде всего благодаря модернизации программы "єОселя", — подытожила Диляра Мустафаева.
Напомним, благодаря программе "єОселя" доля квартир, приобретенных у застройщиков, выросла в 2025 году до 64% от общего объема выданных ипотечных кредитов.