Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,18

EUR

51,36

51,14

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ипотека в Украине выросла в 2,6 раза от довоенного уровня благодаря изменениям в "єОселя" — аналитики

макет лупа недвижимость бумаги офис
"єОселя" поддерживает ипотечный рынок даже во время войны / Freepik

Рынок розничного кредитования в Украине продолжает расти. Основной движущей силой этого процесса стала государственная программа "єОселя", стимулирующая рынок несмотря на войну и макроэкономическую нестабильность. В 2026 г. ее модернизация может существенно способствовать росту рынка потребительских кредитов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" и данные Национального банка Украины.

По оценкам аналитиков, на 1 января 2026 года общий объем розничного кредитного портфеля банковской системы составил 365,39 млрд грн, при этом 97% кредитов выдано в национальной валюте.

"Несмотря на войну и макроэкономические риски, рынок розничного кредитования продолжает расти",  отметила руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева.

Ипотека выросла в 2,6 раза благодаря "еселе"

Наиболее заметные структурные изменения происходят именно в ипотечном сегменте. За 2025 год портфель кредитов на приобретение недвижимости вырос на 32%, а по сравнению с началом 2022 года  в 2,6 раза. Доля ипотеки в розничном портфеле банков увеличилась с 7% до 12%.

Аналитики подчеркивают, что ключевым двигателем такого роста стала программа "єОселя", которая фактически перезапустила рынок жилищного кредитования.

"Ключевым фактором стала государственная программа "єОселя". Она фактически перезапустила ипотечный рынок. В 2026 году состоится ее модернизация, что может обеспечить новую волну роста выданных ипотечных кредитов",  отмечает Мустафаева.

Эксперты отмечают, что именно ипотека имеет наибольший эффект: она поддерживает строительную отрасль, смежные сектора и внутренний спрос, что критически важно в период восстановления страны.

Несмотря на активизацию "єОселя", уровень проникновения ипотеки в Украине остается низким. Соотношение ипотечных кредитов домохозяйств к ВВП составляет всего 0,45%, тогда как в странах ЕС этот показатель достигает десятков процентов.

При этом долговая нагрузка населения остается умеренной: у 90% заемщиков ежемесячные платежи не превышают 27% дохода, что создает основу для дальнейшего развития жилищного кредитования.

Аналитики считают, что при сохранении макрофинансовой стабильности и контролируемой инфляции именно обновление программы "Еселя" может стать основным фактором новой волны ипотеки в 2026 году.

"Дальнейший активный рост ипотечного сегмента может быть обеспечен прежде всего благодаря модернизации программы "єОселя",  подытожила Диляра Мустафаева.

Напомним, благодаря программе "єОселя" доля квартир, приобретенных у застройщиков, выросла в 2025 году до 64% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

Автор:
Ярослава Тюпка