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Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Аграриям отменили необходимость разрешений на вывоз продукции из деоккупированной части Харьковщины
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Агро

Аграриям отменили необходимость разрешений на вывоз продукции из деоккупированной части Харьковщины

Смелые развиваться: Kernel запустил 2-й сезон Open Agro University
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Агро

Смелые развиваться: Kernel запустил 2-й сезон Open Agro University

Работников Одесской ЖД поймали на разворовывании зерна в Измаильском порту
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Транспорт

Работников Одесской ЖД поймали на разворовывании зерна в Измаильском порту

Украина рискует потерять мировые рынки сбыта подсолнечного масла, - Минагрополитики
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Агро

Украина рискует потерять мировые рынки сбыта подсолнечного масла, - Минагрополитики

Цены на лук в Украине установили очередной рекорд
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Агро

Цены на лук в Украине установили очередной рекорд

Канада разрешила импорт из Украины пчел, а Сербия – топленых жиров
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Агро

Канада разрешила импорт из Украины пчел, а Сербия – топленых жиров

В Одесской области обнаружили партию ядовитого арахиса из Египта
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Агро

В Одесской области обнаружили партию ядовитого арахиса из Египта

Украинские аграрии в 2023 году увеличат посевные площади под овощами и масличными культурами
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Агро

Украинские аграрии в 2023 году увеличат посевные площади под овощами и масличными культурами

В Украине дорожают томаты из-за перебоев со снабжением
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Агро

В Украине дорожают томаты из-за перебоев со снабжением

Посевные площади в Украине уменьшились примерно на четверть: каким будет урожай в этом году
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Агро

Посевные площади в Украине уменьшились примерно на четверть: каким будет урожай в этом году

Сотрудники Украинского дунайского пароходства помогали разворовывать семена с одного из судов - гендиректор
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Транспорт

Сотрудники Украинского дунайского пароходства помогали разворовывать семена с одного из судов - гендиректор

Аграрии до сих пор собирают кукурузу с полей
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Агро

Аграрии до сих пор собирают кукурузу с полей

Украинские аграрии просят пролонгировать доступ на рынки ЕС без пошлин и квот
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Агро

Украинские аграрии просят пролонгировать доступ на рынки ЕС без пошлин и квот

Россия блокирует работу зернового коридора: количество выходов судов из украинских портов упало до антирекорда
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Агро

Россия блокирует работу зернового коридора: количество выходов судов из украинских портов упало до антирекорда

Дефицит моркови провоцирует рост цен
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Агро

Дефицит моркови провоцирует рост цен

ЕБРР выделит €25 миллионов украинскому агробизнесу под гарантии Нидерландов
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Агро

ЕБРР выделит €25 миллионов украинскому агробизнесу под гарантии Нидерландов