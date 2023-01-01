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Агро
Аграриям отменили необходимость разрешений на вывоз продукции из деоккупированной части Харьковщины
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Агро
Украина просит ЕС помочь провести весеннюю посевную
Категория
Агро
Сельские домохозяйства вырезают скот и сокращают производство молока
Категория
Агро
Украина за 2022 год экспортировала в ЕС агропродукцию на $13 млрд: что продавали
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Категория
Агро
Смелые развиваться: Kernel запустил 2-й сезон Open Agro University
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Транспорт
Работников Одесской ЖД поймали на разворовывании зерна в Измаильском порту
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Агро
Украина рискует потерять мировые рынки сбыта подсолнечного масла, - Минагрополитики
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Агро
Цены на лук в Украине установили очередной рекорд
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Агро
Канада разрешила импорт из Украины пчел, а Сербия – топленых жиров
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Агро
В Одесской области обнаружили партию ядовитого арахиса из Египта
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Агро
Украинские аграрии в 2023 году увеличат посевные площади под овощами и масличными культурами
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Агро
В Украине дорожают томаты из-за перебоев со снабжением
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Агро
Посевные площади в Украине уменьшились примерно на четверть: каким будет урожай в этом году
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Транспорт
Сотрудники Украинского дунайского пароходства помогали разворовывать семена с одного из судов - гендиректор
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Агро
Аграрии до сих пор собирают кукурузу с полей
Категория
Агро
Украинские аграрии просят пролонгировать доступ на рынки ЕС без пошлин и квот
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Агро
Россия блокирует работу зернового коридора: количество выходов судов из украинских портов упало до антирекорда
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Агро
Дефицит моркови провоцирует рост цен
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Агро
ЕБРР выделит €25 миллионов украинскому агробизнесу под гарантии Нидерландов
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