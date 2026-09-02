Delo стає Dilo: новий етап розвитку українського ділового медіа

У вересні 2026 року Delo переходить до використання назви Dilo. Оновлення стане новим етапом розвитку бренду українського ділового медіа та охопить не лише назву, а й візуальне представлення онлайн-видання.

Водночас для читачів ключове залишається незмінним: Dilo — це продовження Delo, з тією самою редакцією, журналістами, тематичними напрямами та редакційними стандартами.

Чому Delo стає Dilo

Перехід від Delo до Dilo — це частина послідовного розвитку бренду, який уже понад двадцять років працює в українському інформаційному просторі.

Через військовий стан оформлення торгової марки тривало багато років. Оновлення назви покликане підкреслити українську ідентичність медіа та його сучасне позиціонування.

19 жовтня 2005 року вийшов перший номер ділового видання "Дело". Це було 32 сторінки друкованої газети. Видання стало третьою щоденною діловою газетою, але зуміло пережити своїх конкурентів на багато років, трансформувавшись в електронне медіа зі спецпроєктами, рейтингами та івентами, продовжуючи писати чесно й розумно про бізнес і країну.

Dilo зберігає впізнаваний зв’язок із Delo, водночас формуючи нове візуальне й змістове сприйняття бренду. Це не початок нової історії, а її продовження — перехід до наступного етапу розвитку медіа, яке фокусується на бізнесі, економіці, підприємництві та людях, що формують українську економіку.

Оновлення назви є логічним кроком у розвитку бренду та його комунікації із сучасною аудиторією.

Що змінюється

У межах переходу Delo → Dilo відбудеться комплексне оновлення бренду.

Зокрема:

назва Delo змінюється на Dilo;

оновлюється логотип;

змінюється візуальне представлення бренду;

оновлюється дизайн головної сторінки;

частина внутрішніх сторінок сайту також отримає нове оформлення.

Що залишається незмінним

За новою назвою продовжує працювати та сама редакція. Читачі й надалі отримуватимуть новини, аналітичні матеріали, авторські тексти та інші формати, які є основою роботи видання. Зберігаються редакційні стандарти, основні тематичні напрями та підходи до підготовки журналістських матеріалів.

Так само зберігається архів публікацій. Раніше опубліковані матеріали залишаються доступними читачам, тому перехід на назву Dilo не означає втрати історії чи контенту Delo.

Як проходитиме перехід

Перехід Delo.ua на новий домен Dilo.ua відбуватиметься поетапно, щоб читачі могли безперешкодно користуватися сайтом, а всі опубліковані матеріали залишилися доступними. Після запуску нового домену користувачі, які відкриватимуть стару адресу delo.ua, автоматично перенаправлятимуться на відповідні сторінки Dilo.ua.

Зміни стосуватимуться не лише головної сторінки. Кожен матеріал, розділ та інша важлива сторінка сайту отримають нову адресу на домені Dilo.ua. При цьому контент і архів публікацій збережуться, а перехід не вимагатиме від читачів повторної реєстрації чи створення нових облікових записів.

Старий домен Delo.ua ще певний час залишатиметься доступним і використовуватиметься для автоматичного перенаправлення користувачів на нову адресу. Це дозволить поступово перевести аудиторію на Dilo.ua та оновити зовнішні й внутрішні посилання.

Dilo — наступний етап розвитку медіа

Оновлення бренду відкриває для Dilo наступний етап розвитку як сучасного українського ділового медіа. Його завдання залишається незмінним за суттю — давати аудиторії якісну та змістовну інформацію про бізнес, економіку й підприємництво.

Dilo продовжить розвивати якісну бізнес-журналістику, працювати з економічною та підприємницькою аудиторією, розширювати цифрові формати й удосконалювати медійні продукти.

Вересень 2026 року стане початком нового етапу для бренду, який і надалі працюватиме для української бізнес- та економічної аудиторії — тепер як Dilo на delo.ua.