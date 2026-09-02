Держгеонадра через суд хоче припинити дію шести дозволів на користування надрами: що відомо

Державна служба геології та надр України подала шість позовів до суду щодо зупинення або припинення дії спеціальних дозволів на користування надрами. Рішення ухвалили за результатами 38 перевірок надрокористувачів у межах аудиту стратегічних і критичних надр та “сплячих ліцензій”.

Як пише Dilo, про це інформує Nadra.info.

Яких компаній стосуються позови

За даними судового реєстру, Держгеонадра звернулися до суду щодо таких шести компаній:

ТОВ "Мастер Літ Індастрілз" - спецдозвіл №4978 на П’ятигорівську площу в Чернігівській області, де йдеться про видобуток газу, розчиненого в нафті, та нафти. Провадження за позовом про припинення дозволу відкрили 25 травня 2026 року. 20 липня суд відмовив Держгеонадрам у задоволенні позову, після чого служба подала апеляційну скаргу. Спецдозвіл компанії був зупинений ще у 2022 році.

ТзОВ "Білмар" - користується Успенівською нафтогазовою площею в Одеській області на підставі спецдозволу №5018. Провадження за позовом Держгеонадр про припинення дозволу відкрили 11 червня 2026 року.

- ТОВ "Полтаванафтогазрозвідка" - має спецдозвіл №4109 на Північно-Котелевську нафтогазоконденсатну площу в Полтавській області. Провадження за позовом про зупинення дозволу відкрили 5 червня.

ТОВ "Інженерно-Бурова Група "Тритон" - користується спецдозволом №4206 на Сухівське нафтогазове родовище в Сумській області. Провадження за позовом про зупинення дозволу відкрили 15 червня. За даними Держгеонадр, дію цього спецдозволу вже зупиняли у 2021 році.

- ТОВ з ІІ "Кольорові метали" - має спецдозвіл №3154 на техногенне родовище "Балка Крута" (ділянка Західна) у Дніпропетровській області. Провадження за позовом про зупинення дозволу відкрили 1 червня. Спецдозвіл передбачає переробку техногенного розсипу з отриманням, зокрема, цирконового, рутилового та ільменітового концентратів. Щодо компанії також триває справа про банкрутство.

ТОВ "Віп-трейдер" - користується спецдозволом №6141 на Західно-Лащівську ділянку в Миколаївській області, де розташовані поклади нікелевих і кобальтових руд. Провадження за позовом Держгеонадр про зупинення дозволу відкрили 15 червня. Компанія раніше намагалася через суд заборонити Держгеонадрам оприлюднювати акт позапланової перевірки, однак суд відмовив у задоволенні цієї вимоги.

Таким чином, за підсумками аудиту Держгеонадра вже перейшли від перевірок до судових спорів щодо частини спецдозволів на стратегічні та критичні корисні копалини, а також нафтогазові активи.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України в березні провела повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобування бурштину на Андрійківській ділянці у Житомирській області.