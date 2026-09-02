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Держгеонадра через суд хоче припинити дію шести дозволів на користування надрами: що відомо

надра
Після аудиту надр Держгеонадра почали судові процеси щодо спецдозволів

Державна служба геології та надр України подала шість позовів до суду щодо зупинення або припинення дії спеціальних дозволів на користування надрами. Рішення ухвалили за результатами 38 перевірок надрокористувачів у межах аудиту стратегічних і критичних надр та “сплячих ліцензій”.

Як пише Dilo, про це інформує Nadra.info.

Яких компаній стосуються позови

За даними судового реєстру, Держгеонадра звернулися до суду щодо таких шести компаній:

  • ТОВ "Мастер Літ Індастрілз" - спецдозвіл №4978 на П’ятигорівську площу в Чернігівській області, де йдеться про видобуток газу, розчиненого в нафті, та нафти. Провадження за позовом про припинення дозволу відкрили 25 травня 2026 року. 20 липня суд відмовив Держгеонадрам у задоволенні позову, після чого служба подала апеляційну скаргу. Спецдозвіл компанії був зупинений ще у 2022 році.
  • ТзОВ "Білмар"  користується Успенівською нафтогазовою площею в Одеській області на підставі спецдозволу №5018. Провадження за позовом Держгеонадр про припинення дозволу відкрили 11 червня 2026 року.
  • ТОВ "Полтаванафтогазрозвідка" - має спецдозвіл №4109 на Північно-Котелевську нафтогазоконденсатну площу в Полтавській області. Провадження за позовом про зупинення дозволу відкрили 5 червня.
  • ТОВ "Інженерно-Бурова Група "Тритон" - користується спецдозволом №4206 на Сухівське нафтогазове родовище в Сумській області. Провадження за позовом про зупинення дозволу відкрили 15 червня. За даними Держгеонадр, дію цього спецдозволу вже зупиняли у 2021 році.
  • ТОВ з ІІ "Кольорові метали" - має спецдозвіл №3154 на техногенне родовище "Балка Крута" (ділянка Західна) у Дніпропетровській області. Провадження за позовом про зупинення дозволу відкрили 1 червня. Спецдозвіл передбачає переробку техногенного розсипу з отриманням, зокрема, цирконового, рутилового та ільменітового концентратів. Щодо компанії також триває справа про банкрутство.
  • ТОВ "Віп-трейдер" - користується спецдозволом №6141 на Західно-Лащівську ділянку в Миколаївській області, де розташовані поклади нікелевих і кобальтових руд. Провадження за позовом Держгеонадр про зупинення дозволу відкрили 15 червня. Компанія раніше намагалася через суд заборонити Держгеонадрам оприлюднювати акт позапланової перевірки, однак суд відмовив у задоволенні цієї вимоги.

Таким чином, за підсумками аудиту Держгеонадра вже перейшли від перевірок до судових спорів щодо частини спецдозволів на стратегічні та критичні корисні копалини, а також нафтогазові активи.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України в березні провела повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобування бурштину на Андрійківській ділянці у Житомирській області.

Автор:
Ольга Опенько

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