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В Україні запустили онлайн-кабінет для нових автобусних маршрутів: як працює сервіс

автобус, дорога
Вперше за 14 років в Україні буде відкрито новий міжобласний автобусний маршрут / Freepik

В Україні запустили онлайн-кабінет для відкриття нових міжобласних автобусних маршрутів. Перевізник тепер може самостійно запропонувати маршрут, якщо бачить попит на сполучення між містами або громадами.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктири та транспорту України.

"Вперше за 14 років ми даємо можливість відкрити абсолютно новий міжобласний автобусний маршрут. Для нас це один із ключових практичних результатів реформи... Якщо є люди, яким потрібне сполучення, і є перевізник, готовий його забезпечити, держава має створити для цього зрозумілу і швидку процедуру", – зазначив перший заступник міністра Сергій Деркач.

Як працюватиме нова система

Раніше нові маршрути відкривали за процедурою з паперовими документами, обстеженнями пасажиропотоку та кількома погодженнями. Тепер основні етапи проходять в електронному форматі.

Перевізник подає інформацію через онлайн-кабінет у Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки. Там же формується проєкт електронного паспорта маршруту, який містить схему та розклад руху, графік роботи й відпочинку водіїв, вартість проїзду та інші дані.

Після цього документи надходять на погодження Національній поліції та організатору перевезень, яка має розглянути їх протягом до 7 робочих днів.

Якщо за цей час немає погодження або відмови, маршрут вважається погодженим. Далі організатор перевезень має до 30 днів на розгляд документів і рішення щодо відкриття маршруту.

У разі позитивного рішення електронний паспорт маршруту отримує унікальний номер та QR-код. Також замість паперового збору даних про пасажиропотік використовуватимуть електронне анкетування.

Паралельно Україна переводить в електронний формат конкурси та дозвільні документи на міжобласні автобусні маршрути. Раніше цифровим способом уже провели конкурс на 200 маршрутів, а найближчим часом планують затвердити результати конкурсу ще на 250 маршрутів.

Нагадаємо, із 10 вересня в Києві почали курсувати чотири тимчасові нічні автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу до житлових масивів столиці. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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