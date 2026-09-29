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В Україні запустили онлайн-кабінет для нових автобусних маршрутів: як працює сервіс
В Україні запустили онлайн-кабінет для відкриття нових міжобласних автобусних маршрутів. Перевізник тепер може самостійно запропонувати маршрут, якщо бачить попит на сполучення між містами або громадами.
Як пише Dilo, про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктири та транспорту України.
"Вперше за 14 років ми даємо можливість відкрити абсолютно новий міжобласний автобусний маршрут. Для нас це один із ключових практичних результатів реформи... Якщо є люди, яким потрібне сполучення, і є перевізник, готовий його забезпечити, держава має створити для цього зрозумілу і швидку процедуру", – зазначив перший заступник міністра Сергій Деркач.
Як працюватиме нова система
Раніше нові маршрути відкривали за процедурою з паперовими документами, обстеженнями пасажиропотоку та кількома погодженнями. Тепер основні етапи проходять в електронному форматі.
Перевізник подає інформацію через онлайн-кабінет у Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки. Там же формується проєкт електронного паспорта маршруту, який містить схему та розклад руху, графік роботи й відпочинку водіїв, вартість проїзду та інші дані.
Після цього документи надходять на погодження Національній поліції та організатору перевезень, яка має розглянути їх протягом до 7 робочих днів.
Якщо за цей час немає погодження або відмови, маршрут вважається погодженим. Далі організатор перевезень має до 30 днів на розгляд документів і рішення щодо відкриття маршруту.
У разі позитивного рішення електронний паспорт маршруту отримує унікальний номер та QR-код. Також замість паперового збору даних про пасажиропотік використовуватимуть електронне анкетування.
Паралельно Україна переводить в електронний формат конкурси та дозвільні документи на міжобласні автобусні маршрути. Раніше цифровим способом уже провели конкурс на 200 маршрутів, а найближчим часом планують затвердити результати конкурсу ще на 250 маршрутів.
Нагадаємо, із 10 вересня в Києві почали курсувати чотири тимчасові нічні автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу до житлових масивів столиці.