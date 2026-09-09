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Київ запускає нічні автобуси від центрального залізничного вокзалу

салон автобуса
У Києві курсуватимуть нічні автобуси під час комендантської години / Depositphotos

Із 10 вересня в Києві почнуть курсувати чотири тимчасові нічні автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу до житлових масивів столиці. Автобуси працюватимуть під час комендантської години - з 1:00 до 5:00, зокрема для пасажирів потягів, які прибувають у цей час.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Нічні автобуси в Києві

Автобуси працюватимуть під час комендантської години - з 1:00 до 5:00. Маршрути, зокрема, розраховані на пасажирів потягів, які прибувають до Києва в цей період.

У зворотному напрямку - від житлових масивів до центрального вокзалу - автобуси вирушатимуть раніше, відповідно до встановлених графіків і місць посадки. Орієнтовний інтервал руху становитиме близько 60 хвилин.

Посадка та висадка пасажирів на зупинках здійснюватиметься на вимогу. У департаменті радять заздалегідь планувати поїздки та враховувати актуальну дорожню ситуацію й інші обставини під час пересування містом.

Тимчасові автобуси курсуватимуть за такими схемами:

  • № 131-Н "Залізничний вокзал "Центральний" – станція метрополітену "Дарниця" – Залізничний вокзал "Центральний": Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька пл. – Берестейський просп. – вул. В’ячеслава Чорновола – вул. Глібова – вул. Січових Стрільців – вул. Юрія Іллєнка – вул. Герцена – вул. Овруцька – Подільський узвіз – вул. Кирилівська – вул. Куренівська – просп. Степана Бандери – Північний міст – просп. Романа Шухевича – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Рональда Рейгана – вул. Братиславська – Лісовий просп. – вул. Мілютенка – вул. Шолом-Алейхема – вул. Миропільська – вул. Князя Романа Мстиславича – вул. Андрія Малишка – Броварський просп. – вул. Раїси Окіпної – Русанівська набережна – просп. Соборності – міст Патона – бульв. Миколи Міхновського – бульв. Лесі Українки – вул. Басейна – Бессарабська пл. – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.
Фото 2 — Київ запускає нічні автобуси від центрального залізничного вокзалу
  • № 132-Н «Залізничний вокзал «Центральний» – станція метрополітену «Мінська» – Залізничний вокзал «Центральний»: Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул.Саксаганського – Галицька пл. – Берестейський просп. – просп. Академіка Палладіна – вул. Стеценка – вул. Івана Виговського – просп. Європейського Союзу – просп. Василя Порика – просп. Свободи – просп. Європейського Союзу – вул. Ярослава Івашкевича – вул. Вишгородська – пл. Тараса Шевченка – вул. Полярна – вул. Героїв Дніпра – вул. Зої Гайдай – вул. Левка Лук’яненка – Мінська пл. – вул. Левка Лук’яненка – просп. Володимира Івасюка – пл. Сантьяго-де-Чилі – просп. Володимира Івасюка – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз – Європейська пл. – вул. Хрещатик – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.;
Фото 3 — Київ запускає нічні автобуси від центрального залізничного вокзалу
  • № 133-Н "Залізничний вокзал "Центральний" – вул. Тулузи – Залізничний вокзал "Центральний": Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Павла Скоропадського – вул. Митрополита Василя Липківського – Солом’янська пл. – просп. Повітряних Сил – Севастопольська пл. – просп. Валерія Лобановського – Деміївська пл. – Голосіївський просп. – вул. Васильківська – вул. Юлії Здановської – вул. Самійла Кішки – вул. Степана Рудницького – вул. Докії Гуменної – вул. Героїв Маріуполя – вул. Василя Касіяна – просп. Академіка Глушкова – Кільцева дорога – вул. Тулузи – бульв. Жуля Верна – вул. Якуба Коласа – вул. Гната Юри – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – бульв. Вацлава Гавела – Відрадний просп. – вул. Гарматна – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.;
Фото 4 — Київ запускає нічні автобуси від центрального залізничного вокзалу
  • № 134-Н "Залізничний вокзал "Центральний" – проспект Павла Тичини – Залізничний вокзал "Центральний": Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Антоновича – Либідська пл. – бульв. Миколи Міхновського – міст Патона – просп. Соборності – Дарницька пл. – Харківське шосе – вул. Тепловозна – Дарницьке шосе – вул. Привокзальна – вул. Ялтинська – вул. Тростянецька – Харківське шосе – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства Тарасівців – просп. Миколи Бажана – Дніпровська набережна – вул. Анни Ахматової – вул. Петра Григоренка – вул. Петра Радзіня – вул. Юрія Шумського – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна – просп. Соборності – міст Патона – бульв. Миколи Міхновського – вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.
Фото 5 — Київ запускає нічні автобуси від центрального залізничного вокзалу

Нагадаємо, з 3 вересня в столиці розпочне роботу тимчасовий автобусний маршрут № 1-М за напрямком “Палац Спорту – метро ”Лісова". Новий рейс дублюватиме наземну ділянку “червоної” Святошинсько-Броварської лінії метрополітену для підсилення зв'язку між правим і лівим берегами.

Автор:
Ольга Опенько

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