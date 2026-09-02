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У Києві запускають новий автобус за схемою метро: як дістатися на інший берег під час повітряних тривог

метро
Новий автобус тимчасово замінить метро / Depositphotos

З 3 вересня в столиці розпочне роботу тимчасовий автобусний маршрут № 1-М за напрямком “Палац Спорту – метро ”Лісова". Новий рейс дублюватиме наземну ділянку “червоної” Святошинсько-Броварської лінії метрополітену для підсилення зв'язку між правим і лівим берегами.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА. 

Схема руху та графік роботи

За даними КП "Київпастранс", у години пік на лінію виводитимуть 12 автобусів великої місткості.

Маршрут пролягатиме через центр міста, Кловський узвіз, Печерськ, міст Метро та Броварський проспект до кінцевої зупинки біля станції метро "Лісова" й у зворотному напрямку.

Автобуси їхатимуть наступним маршрутом:

вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – вул. Мечникова – Кловський узвіз – Кріпосний пров. – вул. Михайла Грушевського – вул. Князів Острозьких – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька – бульв. Миколи Міхновського – Набережне шосе – міст Метро – Броварський просп. – вул. Раїси Окіпної – площа Сергія Набоки – вул. Євгена Сверстюка – Броварський просп. – просп. Георгія Нарбута – вул. Андрія Малишка – Броварський просп. – вул. Гетьмана Павла Полуботка – шляхопровід над Броварським проспектом – вул. Кіото – Броварський просп. – міст Метро – Набережне шосе – бульв. Миколи Міхновського – Наводницька площа – вул. Старонаводницька – вул. Генерала Алмазова – вул. Князів Острозьких – вул. Михайла Грушевського – Кріпосний пров. – Кловський узвіз – вул. Мечникова – вул. Басейна – вул. Еспланадна.

Альтернативний транспорт 

У комунальному підприємстві наголошують, що маршрут № 1-М є додатковим заходів і не замінює повністю роботу метро.

Також пасажирам нагадали, що між правим і лівим берегами вже курсують автобуси №№ 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118 та тролейбуси №№ 29, 30, 31, 43, 47, 50.

Нагадаємо, Рада оборони Києва ухвалила звернення до Кабінету Міністрів щодо оновлення чинних безпекових протоколів, аби адаптувати життєдіяльність столиці до сучасних умов. Місто пропонує переглянути кілька ключових напрямів, зокрема правила руху транспорту мостами під час повітряних тривог, графік комендантської години та алгоритми роботи міських служб і бізнесу.

Автор:
Тетяна Бесараб

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