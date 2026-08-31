Київ пропонує уряду змінити безпекові правила: рух мостами під час тривог та послаблення обмежень

Рада оборони Києва ухвалила звернення до Кабінету Міністрів щодо оновлення чинних безпекових протоколів, аби адаптувати життєдіяльність столиці до сучасних умов.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка.

Місто пропонує переглянути кілька ключових напрямів, зокрема правила руху транспорту мостами під час повітряних тривог, графік комендантської години та алгоритми роботи міських служб і бізнесу.

Робота транспорту та мостів під час тривог

У разі схвалення нових протоколів урядом столиця планує оптимізувати роботу громадського транспорту:

Зелена гілка метро: забезпечити безперервний рух поїздів із пасажирами Сирецько-Печерською лінією через Південний міст між правим і лівим берегами під час повітряної тривоги;

Автомобільні переправи: Силам оборони спільно з профільними підрозділами КМДА доручено невідкладно напрацювати пропозиції щодо зняття обмежень для автотранспорту на мостах, де вони наразі діють під час тривог.

Наземний комунальний транспорт столиці вже продовжує перевозити пасажирів під час сигналів небезпеки.

Пом'якшення комендантської години та робота інфраструктури

Столиця також ініціює точкові зміни щодо комендантської години:

Логістика вантажів: дозволити рух транзитного вантажного транспорту під час дії комендантської години для стабільної логістики;

Доїзд із вокзалів: надати можливість пересування пасажирам, які прибувають поїздами, міжміським чи міжнародним транспортом, що затримується та приїжджає під час комендантської години.

Крім того, уряду запропонують новий алгоритм функціонування під час загроз для бізнесу, окремих медичних і навчальних закладів, а також комунальних підприємств, які надають послуги містянам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд змінить правила роботи бізнесу та транспорту під час тривалих повітряних тривог. Влада готує рішення для адаптації функціонування державних установ, підприємств та критичної інфраструктури.