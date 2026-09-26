В Україні запускають "Армію роботів": шукають defense tech-компанії та інженерів

В Україні запускають “Армію роботів” - екосистему для розвитку роботизованих технологій у війні. Проєкт передбачає інвестиції в defense tech-компанії, створення власних R&D-проєктів і тестування розробок разом із військовими.

Як пише Dilo, про це інформує Михайло Федоров.

Роботизація війни

"Армія роботів" має стати наступним етапом розвитку технологічної війни після запуску у 2022 році "Армії дронів". Її головна мета - зменшити ризики для військових і передати роботизованим системам найбільш небезпечні завдання.

Йдеться, зокрема, про евакуацію поранених, доставку боєприпасів, мінування та розмінування, розвідку, захист позицій і ураження цілей. Передбачається, що роботи зможуть першими заходити в зони, де нині військові наражаються на найбільшу небезпеку.

"Армія роботів" не буде окремою компанією. Планується створити екосистему, яка об’єднає defense tech-компанії, інженерів, військовий досвід, капітал і технології.

У межах проєкту планують інвестувати в оборонні технологічні компанії, запускати власні технологічні проєкти та R&D, тестувати розробки спільно з військовими й масштабувати рішення, які довели ефективність на полі бою.

Окрему увагу приділятимуть швидкості розвитку технологій. Серед ключових викликів називають здатність Росії швидко копіювати та масштабувати військові розробки. Тому Україна, за задумом ініціаторів проєкту, має постійно створювати новий технологічний цикл раніше за противника.

На IT Arena у Львові вже відкрили пошук defense tech-компаній та інженерів, які працюють із роботизованими технологіями. Також шукають CTO / Tech Lead для «Армії роботів».

Ініціатори проєкту зазначають, що роботизація є одним із напрямів, де Україна може здійснити наступний технологічний прорив, зокрема для збереження життів військових.

Нагадаємо, з початку 2026 року кількість логістичних та евакуаційних місій наземних роботизованих комплексів на фронті зросла у 3,3 раза. У серпні роботи виконали понад 25 000 завдань, підвозячи боєприпаси та евакуйовуючи поранених із найнебезпечніших ділянок.