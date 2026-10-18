НПЗ, що постачає паливо Москві, частково зупинився після атаки дронів

Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти", який постачає паливо зокрема московському регіону, зупинив одну з установок первинної переробки нафти після атаки безпілотників 15 жовтня. На підприємстві також пошкоджено трубопроводи та міжцехові комунікації.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мoscowtimes.

За даними двох галузевих джерел агентства, внаслідок атаки була пошкоджена та загорілася установка первинної переробки нафти АТ-6. Її аварійно зупинили.

Водночас три інші установки первинної переробки – АВТ-1, АВТ-3 та АВТ-4 – залишилися працездатними й можуть використовуватися під час ремонту АТ-6.

Джерела також повідомили про пошкодження міжцехових трубопроводів та трубопровідних естакад.

Губернатор Рязанської області Павло Малков раніше підтверджував масовану атаку безпілотників та пожежу на території нафтопереробного заводу.

АТ-6 уже зупиняли після попередньої атаки безпілотників 6 вересня.

Номінальна потужність Рязанського НПЗ становить близько 17 млн тонн нафтової сировини на рік. Підприємство може щороку виробляти близько 3,4 млн тонн бензину та 3,8 млн тонн дизельного пального.

Нагадаємо, у вересні Рязанський НПЗ повністю зупиняв переробку нафти після атаки безпілотників 6 вересня. Тоді було пошкоджено дві установки первинної переробки, зокрема АТ-6.