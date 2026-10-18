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НПЗ, що постачає паливо Москві, частково зупинився після атаки дронів

НПЗ, що постачає паливо Москві, частково зупинився після атаки дронів
НПЗ, що постачає паливо Москві, частково зупинився після атаки дронів

Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти", який постачає паливо зокрема московському регіону, зупинив одну з установок первинної переробки нафти після атаки безпілотників 15 жовтня. На підприємстві також пошкоджено трубопроводи та міжцехові комунікації.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мoscowtimes.

За даними двох галузевих джерел агентства, внаслідок атаки була пошкоджена та загорілася установка первинної переробки нафти АТ-6. Її аварійно зупинили.

Водночас три інші установки первинної переробки – АВТ-1, АВТ-3 та АВТ-4 – залишилися працездатними й можуть використовуватися під час ремонту АТ-6.

Джерела також повідомили про пошкодження міжцехових трубопроводів та трубопровідних естакад.

Губернатор Рязанської області Павло Малков раніше підтверджував масовану атаку безпілотників та пожежу на території нафтопереробного заводу.

АТ-6 уже зупиняли після попередньої атаки безпілотників 6 вересня.

Номінальна потужність Рязанського НПЗ становить близько 17 млн тонн нафтової сировини на рік. Підприємство може щороку виробляти близько 3,4 млн тонн бензину та 3,8 млн тонн дизельного пального.

Нагадаємо, у вересні Рязанський НПЗ повністю зупиняв переробку нафти після атаки безпілотників 6 вересня. Тоді було пошкоджено дві установки первинної переробки, зокрема АТ-6.

Автор:
Тетяна Гойденко

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