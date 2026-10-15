"Заборона знята. З нас досить": Зеленський заявив про поновлення ударів по російським НПЗ

Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах на тлі того, як після трьох днів зупинки атак США обмежили роботу Starlink і, ймовірно, обмін розвідданими.

Як пише Dilo, про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Financial Times.

"Заборона знята. З нас досить", - заявив президент.

За його словами, Україна три дні не атакувала російську енергетику, виконуючи побажання Вашингтона. Однак Росія продовжувала завдавати ударів по українським енергооб'єктам.

Сполучені Штати своєю чергою не попередили Україну про запуски балістичних ракет, а також, ймовірно, обмежили роботу супутникових терміналів Starlink, що ускладнило операції на фронті.

Зеленський нагадав, що американці погрожували українським військовим заблокувати розвіддані, якщо удари по енергетиці РФ не припиняться, а потім пояснили це «технічним збоєм».

«Це була не технічна проблема, це була воля», — додав президент.

При цьому Зеленський припустив, що Україна може відмовитись від ударів по російській енергетиці навіть у разі продовження російських атак. Але в обмін на додаткові ракети Patriot. За його словами, це мінімальна умова.

Зазначимо, що українські телеграм-канали пишуть про атаку на Рязанський НПЗ сьогодні вночі. У Росії підтверджували атаку на регіон, але не згадували про НПЗ.

Розвідка США попередила посольство України про припинення обміну розвідданими через удари по НПЗ

Представники американської розвідки попередили посольство України у Вашингтоні, що США негайно припинять обмін розвідувальною інформацією, якщо Україна продовжить удари по російських нафтопереробних заводах, повідомляє The Washington Post з посиланням на обізнане джерело.

"Попередження були настільки масовими, що телефонували кожному, хто мав прізвище, схоже на українське", – сказав співрозмовник видання.

За його словами, такі погрози прозвучали в понеділок. Обмін даними наразі не припинено, принаймні не повністю, але загроза залишається.

Видання пов'язує з цими погрозами плутанину щодо попереджень про балістичні удари. У вівторок увечері президент Володимир Зеленський заявив, що під час удару по Києву Україна "знову" не отримала жодного попереднього сигналу від партнерів. Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що під час наступних трьох хвиль атак партнери таки надавали попередження про застосування балістичних ракет.

За даними джерела, тип ракети, що влучила в Київ, раніше вже оминав системи оповіщення, хоча останнім часом такого не траплялося.

В інтерв'ю NPR у вівторок Зеленський підтвердив, що Україна отримувала погрози щодо обміну розвідданими, однак вони поки не були втілені в життя. Президент США Дональд Трамп того ж дня заявив журналістам: "Ми допомагаємо їм і ділимося розвідувальними даними. Ми хочемо, щоб війна закінчилася".

Напередодні Financial Times із посиланням на обізнаних європейських посадовців писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, погрожуючи зупинити закупівлю зброї та обмін розвідданими.

10 жовтня видання Axios писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа посилила тиск на Україну через удари по російських нафтопереробних заводах. Американська сторона хоче, щоб Київ припинив такі атаки в односторонньому порядку, а український чиновник стверджує, що під час переговорів пролунала навіть погроза припинити передачу американських розвідданих.

11 жовтня Дональд Трамп заявив про нібито початок "енергетичного перемир’я", стверджуючи, що Україна та РФ дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву "новиною" та наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконає Москва.