Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" між Україною та РФ: що каже Зеленський

Президент США Дональд Трамп укотре заявив про нібито припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною і Росією.

Як пише Dilo, про це очільник Білого дому написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, обидві сторони дали згоду на припинення ударів.

"З цієї хвилини у війні між Росією та Україною діє ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його! Дякую за увагу до цього питання", — написав президент США.

Зеленський відреагував на оголошення Трампом "енергетичного перемир’я"

Президент України Володимир Зеленський розповів виданню Axios, що ця заява стала для нього "новиною". А втім, за його словами, якщо росіяни погодяться на енергетичне припинення вогню, Україна також погодиться.

"Якщо президент Трамп узгодив це з Путіним, будь ласка, скажіть нам, коли розпочнеться припинення вогню. Ми готові й приймемо це", — наголосив президент України.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, 14 вересня Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися взаємно не атакувати енергетичні об'єкти. Президент України Володимир Зеленський водночас заявив про готовність Києва до такого кроку за умови, що партнери зможуть забезпечити реальне дотримання домовленості Росією.

Напередодні Трамп закликав припинити удари по НПЗ, заявивши, що атаки України на російську нафтопереробну інфраструктуру сприяють дефіциту дизельного пального та зростанню цін.

У середині вересня Трамп вперше закликав Зеленського відмовитися від ударів по російських об'єктах, пов'язаних із дизельним паливом. "Це шкодить усьому світу. Ми не хочемо, щоб він завдавав ударів по дизельному паливу", — говорив президент США.

Наприкінці вересня Трамп стверджував, що попросив українського лідера Володимира Зеленського "пригальмувати запал" щодо ударів по російських нафтопереробних заводах, і той нібито погодився.

Тема взаємного припинення ударів по енергетиці вже виникала раніше. На початку 2026 року Зеленський підтверджував обговорення енергетичного перемир'я та наголошував, що його реальне виконання можна оцінювати лише за фактичною відсутністю атак на енергетичні об'єкти.