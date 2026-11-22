Енергетична компанія ДТЕК, що належить бізнесмену Рінату Ахметову, заперечила закупівлю російського вугілля та здійснення платежів контрагентам із РФ після 24 лютого 2022 року. Компанія відреагувала на журналістське розслідування про можливі постачання російського вугілля під час повномасштабного вторгнення та співпрацю з Deutsche Bank.

Про це інформує Dilo з посиланням на офіційну заяву ДТЕК.

У компанії наголосили, що після початку повномасштабної війни не укладали нових договорів із російськими контрагентами та не здійснювали жодних платежів на їхню користь.

Водночас ДТЕК визнав, що після 24 лютого 2022 року відбувалися незначні залишкові перевезення вугілля російського походження. У компанії пояснили, що ця сировина була фактично відвантажена та перебувала в дорозі ще до початку повномасштабного вторгнення.

Що з'ясували журналісти

20 листопада "Слідство.Інфо" опублікувало розслідування про можливу співпрацю швейцарської компанії DTEK Trading SA з російським вугледобувним підприємством "Шахтоуправління "Обуховська".

За даними журналістів, у митних базах містяться відомості про постачання вугілля з російської шахти протягом січня–серпня 2022 року.

У документах, зокрема, зазначено дату останнього відвантаження — 4 серпня 2022 року. За інформацією розслідувачів, вугілля постачали до Індії, Болгарії та Румунії.

У ДТЕК заперечили укладання нових контрактів та проведення платежів російським компаніям після початку повномасштабної війни.

Що заявили в ДТЕК про Deutsche Bank

Компанія також прокоментувала інформацію про співпрацю з Deutsche Bank, яка стала частиною журналістського розслідування.

У ДТЕК зазначили, що не отримували документів, на які посилаються журналісти, тому не можуть перевірити їхню автентичність, повноту та контекст.

За твердженням компанії, усі фінансові операції, зокрема через Deutsche Bank, відповідали чинному на момент їх проведення законодавству, включно із санкційними обмеженнями.

У компанії також наголосили, що банківські перевірки на предмет санкційних ризиків та протидії відмиванню коштів самі собою не свідчать про порушення закону.

ДТЕК повідомив, що нові проєкти з Deutsche Bank призупинилися після реструктуризації боргу "ДТЕК Енерго" у 2017 році. Причиною, за версією компанії, стала оцінка банком кредитних ризиків після втрати активів на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

При цьому ДТЕК заперечує, що зміни у співпраці з банком були пов'язані із санкційними ризиками, капіталом акціонера або порушеннями законодавства.

Компанія також заявила, що не отримувала офіційних запитів чи повідомлень від компетентних органів Нідерландів щодо обставин, описаних у розслідуванні.

Нагадаємо, раніше Dilo повідомляло, що Нідерланди арештували російські активи оператора газопроводу "Турецький потік" у межах виконання арбітражного рішення на користь ДТЕК. Компанія домагається стягнення понад $260 млн компенсації за активи, втрачені через окупацію Криму.