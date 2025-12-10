Запланована подія 2

Нідерланди арештували активи оператора “Турецького потоку”: ДТЕК наблизив стягнення $260 млн з Росії

Турецький потік
"Турецький потік" разом з іншими газогонами мав забезпечити припинення транзиту російського газу через Україну. / Turkstream

Суд Амстердаму арештував активи оператора "Турецького потоку" нідерландської компанії South Stream Transport за запитом "ДТЕК Крименерго". Про це Delo.ua повідомили в ДТЕК.

"У межах примусового виконання арбітражного рішення у справі "ДТЕК Крименерго" компанія ДТЕК отримала дозвіл суду на арешт активів, що належать російській федерації в Нідерландах. Це є важливим кроком до забезпечення виконання арбітражного рішення, на повну імплементацію якого ми очікуємо", — зауважили в пресслужбі ДТЕК.

В компанії зауважили, що і надалі використовуватимуть всі юридичні інструменти в європейських та інших юрисдикціях, щоб стягнути збитки, що перевищують 260 мільйонів доларів.

За матеріалами справи, приводом для позову стало рішення Постійної палати третейського суду в Гаазі від 2023 року. У цьому рішенні Росія зобов'язана виплатити ДТЕК компенсацію за втрату активів у Криму у 2014 році. Тим часом росіяни намагаються оскаржити рішення в Апеляційному суді Гааги.

Водночас арешт активів "Турецького потоку", яким російський газ прямує до країн Європейського союзу, не означає зупинку роботи газопроводу. Старший партнер юридичної фірми "Ілляшев і Партнери" Роман Марченко, в коментарі виданню зазначив, що зараз український бізнес активно судиться з росіянами, щоб компенсувати збитки через окупацію територій. 

"При цьому питання фактичного виконання є найгострішим, адже РФ відкрито не поважає міжнародне право і не виконує добровільно жодних судових чи арбітражних рішень. Тому накладення арештів на активи Росії, активи її “alter ego” (державних корпорацій, держбанків тощо) — це перший важливий крок до реального стягнення. При цьому арешт означає повну заборону відчуження активів і зазвичай автоматично не обмежує можливість експлуатації заарештованого майна", — зауважив Марченко.

Він пояснив, що в тому випадку, якщо суд прийме рішення про стягнення активів, вони стануть власністю ДТЕК, яка зможе їх продати третій стороні й таким чином компенсувати збитки.

Про "Турецький потік"

"Турецький потік" — міжнародний газопровід, що проходить по дну Чорного моря від Анапського району Росії до Туреччини. Перше постачання газу до Болгарії відбулося у січні 2020. Разом з "Північним потоком-1" та "Північним потоком-2" цей газогін мав забезпечити повне припинення транзиту газу через територію України.

Штаб-квартира компанії розташована у Нідерландах. Але після новин про судове рішення, Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про переведення South Stream Transport до Угорщини.

"Газпрому" належить 50% акцій SST, італійській енергетичній компанії Eni (що частково належить державі) - 20%; Wintershall, дочірня компанія німецької хімічної компанії BASF і французької енергетичної компанії EDF (контрольована державою) формально володіють по 15% акцій.

Автор:
Степан Крьока