TAF Industries купує контроль над виробником наземного робота "Тесля"

Українська deftech-компанія TAF Industries стане мажоритарним власником компанії "Фантом Технолоджі", яка розробляє та виробляє наземний роботизований комплекс (НРК) "Тесля". Про це, як пише Delo.ua , Defender Media повідомив з посиланням на фонд Resist.UA, який був головним інвестором проєкту з 2024 року.

У межах угоди засновник "Фантом Технолоджі" продає частину своєї частки, а Resist.UA повністю виходить із проєкту. Умови контракту та сума угоди не розголошуються. Компанія планує масштабувати виробництво комплексу, заявив CEO TAF Industries Володимир Зіновський.

"Ми маємо досвід у масштабуванні виробництв і бачимо в цій угоді можливість вивести продукт на новий етап розвитку", – зазначив він.

На початку травня TAF Industries також запустила виробництво НРК "Легіт", який розроблявся у співпраці з військовослужбовцями ГУР МО. Цей комплекс увійшов до екосистеми компанії внаслідок M&A-угоди.

Команда "Фантом Технолоджі" змогла створити конкурентний продукт для роботи в бойових умовах, наголосив засновник фонду Resist.UA Роман Сульжик.

"За комплексом стоїть сильна інженерна команда, а сам продукт довів свою цінність у надскладних умовах", – сказав він.

Характеристики робота "Тесля"

НРК "Тесля" призначений для логістики та евакуації. Комплекс був кодифікований у січні 2025 року.

Робот має вантажопідйомність до 180 кг, шестиколісне шасі та може працювати до чотирьох годин безперервно або долати до 40 км на одному заряді. Максимальна швидкість руху бездоріжжям становить до 10 км/год.

На маркетплейсі Brave1 вартість НРК “Тесля” становить 307 тис. грн, а комплекту зі Starlink — 531 тис. грн.

