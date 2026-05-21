Українська "Інфозахист" та німецька Rohde & Schwarz домовилися про співпрацю у сфері РЕБ та антидронових систем

Українська компанія "Інфозахист" та німецький оборонний виробник Rohde & Schwarz підписали меморандум про співпрацю у сфері систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та протидії безпілотникам. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Rohde & Schwarz за підсумками виставки AOC Europe, де сторони офіційно уклали угоду.

Партнерство передбачає спільне просування, адаптацію та маркетинг систем РЕБ і антидронових рішень. Під час підписання меморандуму компанії також продемонстрували модель мобільної гусеничної платформи, оснащеної системами радіоелектронної боротьби.

Співпраця поєднає бойовий досвід української сторони з технологічними рішеннями німецького виробника, наголосили у Rohde & Schwarz.

"Синергія між операційною експертизою Інфозахист та нашими передовими й перевіреними у бойових умовах рішеннями РЕБ створює потужне поєднання, яке відповідає стрімко змінюваним потребам сучасних збройних сил", — зазначили у компанії.

Разом партнери планують постачати системи, які пройшли тестування в умовах, наближених до реальних бойових дій.

Угода має посилити розвиток українських оборонних технологій, заявив генеральний директор "Інфозахисту" Ярослав Калінін.

"Поєднуючи німецьку інженерну та виробничу досконалість із нашим досвідом роботи на передовій, ми пришвидшимо розгортання можливостей РЕБ, які захищають наших союзників і сприяють глобальній безпеці", — наголосив він.

Що відомо про Rohde & Schwarz

Компанія Rohde & Schwarz зі штаб-квартирою у Мюнхені спеціалізується на рішеннях у сферах РЕБ, радіорозвідки, захищеного зв’язку, радарних систем, кібербезпеки та військових систем управління. Компанія співпрацює з арміями країн НАТО, оборонними виробниками та державними структурами різних країн.

Останніми роками Rohde & Schwarz також посилює співпрацю з українськими оборонними компаніями у сфері радіоелектронної боротьби та протидії БПЛА.

Нагадаємо, захист підприємства чи електростанції від дронів може коштувати $250–500 тис.