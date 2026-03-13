Приватне ППО для бізнесу: захист підприємства чи електростанції від дронів може коштувати $250–500 тис.

Створення локальної системи захисту від безпілотників для великого промислового майданчика або енергетичного об’єкта в Україні може коштувати від $250 тис. до $500 тис. і більше. Через регулярні атаки дронів бізнес, енергетика та міста дедалі частіше розглядають можливість створення власних систем протидії таким загрозам.

Про це Delo.ua розповів Ярослав Філімонов, CEO компанії-виробника систем радіоелектронної боротьби та розвідки Kvertus.

За його словами, в Україні вже формується потенційний ринок комерційних систем протидії безпілотникам для підприємств та інфраструктури. Причому потенціал стрімкого розвитку такого ринку в Україні є доволі великим.

"Загроза атак дронів стала постійною, тому бізнес, енергетика, логістика та муніципальна інфраструктура вже потребують локальних рішень захисту", — зазначив Філімонов.

Скільки може коштувати захист об’єкта

За словами експерта, йдеться не про один пристрій, а про створення повноцінного технологічного контуру захисту, який включає системи виявлення, управління та засоби впливу.

"У середньому створення автоматизованого контуру захисту для великого промислового майданчика або енергетичного об’єкта площею кілька кв. м може коштувати від $250 до $500 тис. і більше, залежно від конфігурації", — пояснив Філімонов.

Він зазначає, що точна вартість залежить від типу об’єкта, рельєфу, щільності забудови, глибини виявлення цілей та необхідності інтеграції з іншими системами безпеки. Однак, попри значний бюджет, такі витрати значно менші за потенційні збитки від атак.

"Один великий трансформатор може коштувати близько $10 млн, а зупинка виробництва на кілька тижнів — ще більше. У цьому сенсі системи захисту — це радше інвестиція у стійкість інфраструктури, ніж витрата", — зазначив він.

Які технології використовують

Йдеться передусім про технології виявлення безпілотників, радіоелектронної розвідки, системи ситуаційної обізнаності та засоби радіоелектронної боротьби, які можуть формувати локальні контури захисту для підприємств або інфраструктурних об’єктів.

"Українські виробники вже мають значний технологічний досвід у цих сферах, отриманий у реальних умовах війни", — пояснив Філімонов.

Водночас перехоплення ракет залишається сферою класичної протиповітряної оборони. Ярослав Філімонов каже, що системи радіоелектронної розвідки (РЕР) можуть відігравати важливу роль у ранньому виявленні загроз і підвищенні ситуаційної обізнаності.

Хто може стати першими клієнтами

Першими замовниками таких систем можуть стати міста та об’єкти критичної інфраструктури.

"Першими клієнтами я бачу енергетику, великі промислові вузли, логістику, транспортні хаби, порти, великі склади та стратегічні виробництва", — зазначив Філімонов.

Також серед потенційних клієнтів — підприємства з безперервним виробничим циклом, для яких навіть одна "успішна" атака може призвести до значних фінансових втрат.

Водночас, за словами Філімонова, для житлових комплексів це занадто складне, дороге і регуляторно чутливе рішення, тому вони навряд чи стануть серед основних користувачів систем протиповітряної оборони.

Як працює така система

Експерт наголошує, що ефективний захист від дронів передбачає багаторівневу систему, а не встановлення одного засобу РЕБ. На його думку, ефективний захист — це поєднання виявлення, класифікації цілей, управління засобами впливу та інтеграції з іншими компонентами оборони.

Філімонов наводить приклад комплексу Atlas компанії Kvertus, у якому поєднуються системи радіоелектронної розвідки та "розумного" РЕБ.

"Модуль Azimuth дозволяє виявляти безпілотники на дистанції до 150 км, а система Mirage — подавляти їхні канали управління на відстані до 30 км", — розповів він.

Потрібні правила використання

Ярослав Філімонов підкреслює, що технології створює приватний сектор, але правила їх застосування мають бути чітко визначені державою.

За його словами, хаотичне використання систем РЕР і РЕБ різними об’єктами може створювати взаємні перешкоди та ускладнювати роботу інших елементів оборони.

Тому, продовжує він, оптимальною моделлю розвитку є поєднання комерційних технологій із централізованою координацією з боку держави.

Як це працює у світі

У США та країнах ЄС законодавство прирівнює дрон до цивільного літака. А в більшості країн приватні компанії можуть використовувати системи моніторингу повітряного простору, але не мають права самостійно нейтралізувати дрони.

"Приватний власник може зафіксувати порушення, але нейтралізувати дрон мають право лише правоохоронні органи або спеціально уповноважені служби", — пояснив Філімонов.

За його словами, міжнародна практика рухається у напрямку гібридної моделі, коли приватний сектор постачає технології, а держава забезпечує право на активне застосування таких систем.

