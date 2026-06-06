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РФ знову атакував ТЕС ДТЕК: станція зазнала суттєвих руйнувань

працівник ДТЕК, електромережі
Від початку війни ТЕС ДТЕК атакували майже 230 разів / ДТЕК

Через чергову ворожу атаку одна з теплоелектростанцій ДТЕК зазнала суттєвих руйнувань. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували ТЕС компанії майже 230 разів. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

ТЕС ДТЕК під ударом

Російські війська вкотре атакували теплоелектростанцію ДТЕК. Унаслідок ворожого удару енергетичний об’єкт зазнав суттєвих руйнувань.

Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК опинялися під ворожими атаками майже 230 разів. Лише протягом опалювального сезону 2025–2026 років росія здійснила 11 ударів по об’єктах теплової генерації компанії.

Попри постійні обстріли та значні пошкодження, енергетики продовжують працювати над відновленням обладнання та забезпеченням стабільної роботи енергосистеми.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Автор:
Ольга Опенько