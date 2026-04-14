Блекаути переписали ринок сонячних панелей: як зима зробила інсталяторів енергопартнерами бізнесу

Зима 2025/2026 стала для українського ринку сонячної енергетики потужнішим каталізатором, ніж будь-яка державна програма. Масовані обстріли інфраструктури та тривалі відключення остаточно переконали бізнес і домогосподарства: власна генерація — це вже не опція, а умова виживання. За підсумками 2025 року в Україні збудували 1,5 ГВт нових СЕС, імпортували 2,5 ГВт сонячних панелей та 1,3 ГВт акумуляторних батарей. Ринок інсталяторів увійшов у 2026 рік на новій хвилі попиту — більш зрілого, прагматичного й технологічно складнішого, ніж будь-коли раніше.

Від "зеленого" тарифу до економіки блекаутів

Ринок сонячної енергетики в Україні пройшов через кілька еволюційних етапів. Починалось усе з великих грошей і великих амбіцій. Вигідний "зелений" тариф залучив на ринок енергетичні холдинги та великих підрядників, які зводили промислові СЕС потужністю десятки і сотні мегават. Пік припав на 2019 рік: за один рік введено 752 нові станції загальною потужністю 3,5 ГВт. Станом на кінець 2021 року загальна встановлена потужність сонячної генерації сягнула 6,4 ГВт. Логіка була проста: держава гарантує дохід — бізнес будує.

Але у 2020 році модель дала тріщину. Масштабування ВДЕ виявилося надто стрімким: влада не змогла розрахуватися з інвесторами і була змушена знизити "зелений" тариф на 7,5–15%, а борги реструктуризувати. Великі гравці зупинились або переорієнтувались на зовнішні ринки.

Повномасштабна війна добила стару модель остаточно: за оцінками Міністерства енергетики, до середини 2022 року Україна втратила 40–50% промислової сонячної генерації, а борг перед "зеленими" інвесторами на кінець 2024 року сягав 22 млрд грн. Ті, хто залишився на ринку, діяли ситуативно — латали дірки, шукали нові ніші, виживали.

Однак відключення дали для ринку новий поштовх: клієнти кардинально змінились. Це вже були не інвестори, які рахували дохід від продажу електроенергії державі, а підприємці, котрі хотіли зекономити в умовах стрімкого зростання комерційних тарифів. Ціни на електроенергію для бізнесу за 2022–2025 роки зросли майже втричі — і власна СЕС перетворилась із іміджевого рішення на реальний фінансовий інструмент. Крім того, масово встановлювати сонячні станції почали домогосподарства.

Ці умови суттєво трансформували ринок інсталяції СЕС. Як зазначив голова Асоціації сонячної енергетики Владислав Соколовський у коментарі Delo.ua, якщо раніше великі підрядники будували одну СЕС на 50 МВт, то тепер — сто станцій по 500 кВт кожна. Більшість нових об'єктів працювали автономно — "острівці" без підключення до мережі.

Однак панелі на даху теж не стали фінальною крапкою: вони стали першим кроком у ланцюжку, до якого додаються батареї, системи управління, інтеграція з іншими джерелами і навіть торгівля надлишками на ринку. EPC-контрактор перетворюється на повноцінного енергетичного партнера бізнесу. Важка зима 2025/2026 лише остаточно закріпила цей перехід — зробивши енергонезалежність не перевагою, а умовою виживання.

Ринок 2025: нова зрілість і нова конкуренція

У 2025 році ринок остаточно відійшов від реактивної логіки. Якщо у 2024-му попит пояснювався переважно шоком від літніх блекаутів, то 2025-й приніс якісно інший запит: за даними Delo.ua, за три квартали Україна імпортувала сонячні панелі сумарною потужністю 2,053 ГВт — у 2,3 раза більше, ніж за той самий період 2024 року. За підсумками повного року загальний імпорт сонячних панелей склав 2,5 ГВт, а акумуляторних батарей — 1,3 ГВт. Водночас у 2025 році в Україні було збудовано 1,5 ГВт СЕС — майже вдвічі більше, ніж рік тому.

Разом зі зростанням обсягів змінився і характер попиту. Бізнес перейшов від панічних закупівель до прорахованих інвестицій: компанії закладають СЕС і системи накопичення в річні бюджети, залучають банківське фінансування, вибудовують стратегію на роки вперед. Для великих підприємств, особливо для компаній-експортерів, додатковим стимулом стала обов'язкова ESG-звітність — власна зелена генерація безпосередньо покращує вуглецевий слід та відповідні показники.

У 2025 році, у більшості своїй, бізнеси рухалися в бік енергонезалежності переважно з економічних причин. Попит перестав бути реактивним і став більш прагматичним. Компанії активно інвестували у власну генерацію, залучали кредити, користувалися різними пропозиціями для встановлення потужностей. Сергій Коваленко CEO YASNO

Ключовим трендом року також стало масове проникнення систем накопичення енергії (BESS). Якщо раніше бізнес купував "просто панелі", то у 2025-му батарея стала фактично обов'язковим елементом будь-якого серйозного проєкту. За словами Ольги Лесько, співзасновниці та директорки компанії Rayton, ємність встановлених накопичувачів за рік подвоїлась. Причина проста: СЕС без батареї вирішує лише частину проблеми — дає дешеву електроенергію вдень, але не рятує від нічних відключень.

BESS стають нормою, а не винятком. Промисловий клієнт вже майже ніколи не купує "тільки панелі". До базового комплекту обов'язково входять накопичувачі, що допомагають зрізати піки навантажень і рятують від простоїв. Ольга Лесько Директорка компанії Rayton

Паралельно з'явився тренд на мікромережі: заводи почали об'єднувати СЕС, газопоршневі установки, акумулятори та дизелі в єдину локальну систему. EPC-контрактори трансформувались у "smart-інтеграторів", які не просто монтують обладнання, а пишуть власний софт для автоматичного балансування джерел. Термін окупності для бізнес-проєктів скоротився до 2–3 років.

За словами заступника генерального директора KNESS Андрія Хижняка, ринок зміщується від точкових проєктів до системних рішень: компанії, що інтегрують генерацію, накопичення, управління та торгівлю електроенергією, формують нову архітектуру галузі.

Зараз відбувається перехід від точкових проєктів до системних рішень в енергетиці. Компанії, що можуть інтегрувати генерацію, накопичення, управління та торгівлю електроенергією, формують нову архітектуру ринку. Андрій Хижняк Заступник генерального директора KNESS

За словами Хижняка, окремим трендом на ринку ВДЕ є модель "cable pooling": накопичувач встановлюється поруч із генерацією і балансує її виробництво. Такі проєкти довели свою ефективність, але потребують глибокої інженерної експертизи: оптимальної конфігурації обладнання, власних програмних рішень та підтверджених на практиці моделей управління УЗЕ. За оцінками KNESS, обсяг ринку гібридних промислових проєктів у 2026–2027 роках складе близько 1 ГВт СЕС та до 4 ГВт·год УЗЕ.

Головні тренди ринку EPC-контракторів у 2025 році: BESS як стандарт: накопичувачі перейшли з категорії "додаткового обладнання" до базового комплекту. Мікромережі та гібридні системи: СЕС + батарея + ГПУ/дизель в єдиній автоматизованій системі. Скорочення окупності до 2–3 років на фоні зростання тарифів. Корпоративний сегмент як головний драйвер: великі мережі (ОККО, АТБ, FOZZY Group) системно встановлюють СЕС. Зростання інвестиційних проєктів після підвищення ціни на ринку "на добу наперед" до 3,8–4,8 грн/кВт·год. ESG-фактор: зелена генерація стала вимогою для підприємств-експортерів.

Зміни відбулися і в структурі самого ринку EPC-контракторів. Конкуренція стала, за визначенням Лесько, "дворівневою". На нижньому рівні — сотні дрібних інсталяторів, бригади з 5–10 людей, які обслуговують приватний сектор. На верхньому — компанії, які конкурують уже не ціною, а інженерною компетенцією і фінансовою стійкістю. Поріг входу до другого сегменту зріс суттєво: інтеграція гібридних рішень, управління перетіканнями, налаштування EMS-систем вимагають глибокої технічної експертизи, якої немає у звичайних електромонтажників.

При цьому, як зазначає Соколовський, ринок поки що може "абсорбувати" всіх гравців: замовлень настільки багато, що місця вистачає і дрібним, і великим. Конкурентні переваги у великих проєктах визначає передусім ціна, потім терміни виконання, і лише після — якість та репутація. Денис Косой, СЕО ETL Group, підтверджує: нерідко замовники обирають дешевшого підрядника і потім звертаються до інших компаній, щоб "виправити" незаконно змонтовані системи. Окрема проблема — кадровий дефіцит, який поглиблюється через мобілізацію. Великі компанії дедалі частіше залучають субпідрядників. Однак Косой вказує, що і це не завжди вирішує проблему: бригади не доїжджають до об'єктів головним чином через мобілізацію.

За словами Косого, важливим ціновим чинником, який уже впливає на ринок у 2026 році, стало скасування Китаєм податкових пільг для експортерів фотоелектричних модулів. З 1 квітня 2025 року Китай — контролюючи близько 80% світових виробничих потужностей — скасував повернення 13% ПДВ для експортерів панелей. Це вже відобразилось на цінах: за словами Косого, якщо у грудні 2025 року середня вартість панелей становила $0,40–0,45/Вт, то у березні 2026-го — вже $0,45–0,50/Вт. За прогнозами, до кінця 2026 року ціна може зрости до $121 за 1 кВт. Водночас акумуляторні батареї, навпаки, дешевшають — за рахунок масштабування виробництва та посилення конкуренції між виробниками.

Після важкої зими власна генерація стала питанням виживання

Якщо 2025 рік можна назвати роком "прагматичного попиту", то початок 2026-го переписав правила ще раз. Важка зима з масованими обстрілами енергетичної інфраструктури та тривалими відключеннями зробила те, чого не досягли жодні програми стимулювання: остаточно переконала тих, хто ще вагався.

Через тривалі масові відключення у перші місяці 2026 року ринок увійшов у нову фазу. Енергонезалежність перестала бути просто інвестицією — вона стала ключовою умовою для виживання бізнесу. Сергій Коваленко CEO YASNO

Головна зміна першого кварталу — перерозподіл попиту між сонячними панелями та системами зберігання. За словами Коваленка, зараз співвідношення замовлень на СЕС та УЗЕ становить приблизно 50/50. Це принципово відрізняється від ситуації дворічної давнини, коли батарея була радше "бонусом" до панелей. Зараз підприємства, які вже мають встановлені СЕС, масово докуповують накопичувачі — саме цей тренд зафіксував Денис Косой: клієнти, що раніше поставили панелі потужністю 200–400 кВт, повертаються за батареями об'ємом 215–600 кВт·год, прагнучи покрити вже 80% власного споживання.

Ключові цифри на ринку за січень-березень 2026: 50/50 — співвідношення попиту СЕС та УЗЕ на початку 2026 р.

2–3 роки — термін окупності СЕС+BESS для бізнесу

+20% — щорічне зростання попиту на СЕС за оцінками ринку

Перший квартал традиційно є спокійнішим для ринку: зимові умови ускладнюють монтажні роботи на дахах, а китайські новорічні свята затримують постачання обладнання. Проте, як зазначає Косой, проєкти, укладені ще восени-взимку, зараз активно реалізуються, а нові контракти підписуються із запасом часу — щоб "захопити" сонячні місяці. Замовлення на осінь-зиму вже сформовані, а інвестори, які залучають банківське фінансування, особливо зацікавлені в тому, щоб станція якнайраніше вийшла на повну генерацію.

Останні події, пов'язані з обстрілами енергетики, вимагають від бізнесу та домогосподарств подбати про власну енергобезпеку. Я думаю, що у цьому році буде збудовано не менше СЕС, ніж у минулому, бо в суспільства та бізнесу є великий переляк. Владислав Соколовський Голова правління Асоціації сонячної енергетики України

Повертається і сегмент інвестиційних проєктів — тих, де СЕС будується не для власного споживання, а для продажу електроенергії на ринку. Косой пов'язує це зі зростанням середньої ціни на ринку "на добу наперед" до 3,8–4,8 грн/кВт·год (у лютому 2026 року в окремі дні вона сягала 14 грн). При такій ціні бізнес-модель інвестиційної станції показує термін окупності 4 роки — і банки охоче її фінансують. Нові інвестиційні проєкти реалізуються переважно на заході України: Хмельниччина, Закарпаття, Львівщина — регіони з меншими безпековими ризиками.

Набирає обертів і модель PPA (Power Purchase Agreement), яку активно просуває, зокрема, YASNO. Схема проста: інвестор будує СЕС на об'єкті клієнта за власні кошти, а клієнт укладає довгостроковий контракт на викуп електроенергії за зниженою ціною. Для бізнесу — нуль капітальних інвестицій і економія з першого дня. Для інвестора — прогнозований грошовий потік на 10+ років. За словами Сергія Коваленка, ця модель поки що перебуває на етапі становлення, але перші угоди вже укладаються в сегментах промисловості та комерційної нерухомості.

Прогнози та перспективи: що буде до кінця 2026 року: Попит на СЕС та УЗЕ залишиться стабільно високим — черга у провідних інсталяторів розписана на кілька місяців вперед. Сегмент BESS продовжить зростати: накопичувачі стануть обов'язковим елементом для нових і існуючих станцій. Ціни на панелі зростатимуть — наступне підвищення очікується у липні та з початку 2027 року через поступову відміну китайського tax rebate. Посилення сертифікаційних вимог до інсталяторів може запустити консолідацію ринку. PPA-модель розвиватиметься: перші реалізовані угоди стануть прецедентом для ширшого впровадження. Кадровий дефіцит залишиться ключовим операційним викликом для всіх гравців ринку.

Ринок, який більше не повернеться до старих правил

Важка зима 2025/2026 стала не просто черговим стимулом для ринку інсталяторів СЕС — вона завершила його структурну трансформацію. Ринок, який ще кілька років тому жив очікуванням державних дотацій, перетворився на самодостатнє середовище, де головним двигуном є приватна економічна логіка.

Показовий сигнал — зміна самого запиту. Якщо у 2022–2023 роках бізнес шукав "резерв на випадок блекауту", то у 2026-му він прагне "безперервності виробництва 24/7". Це різниця не лише в технічному рішенні, а й у природі інвестиції. СЕС разом із BESS — це вже не захисний актив, а інструмент управління операційними витратами і конкурентна перевага.

Для самого ринку EPC-контракторів попереду — посилення конкуренції в преміальному сегменті, поступова консолідація та підвищення технологічної планки. Ті, хто здатний запропонувати не просто "панелі під ключ", а комплексне управління енергетичними активами клієнта, отримають найбільший шматок ринку, що росте. Ті, хто залишиться на рівні монтажних бригад — поступово витіснятимуться або поглинатимуться більшими гравцями.