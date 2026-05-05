- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Укрзалізниця" виставляє на аукціони понад 600 зерновозів: скыльки планують отримати коштів
“Укрзалізниця” оголосила про проведення аукціонів на використання 610 вагонів-зерновозів для перевезень у травні 2026 року.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.
Зерновози УЗ підуть з молотка
Аукціони відбудуться 7 травня 2026 року у форматі англійських торгів на підвищення ціни.
На торги виставляється 500 вагонів-зерновозів власності "Укрзалізниці".
Лоти сформовані наступним чином:
- один лот на 50 вагонів для маршрутних перевезень;
- 34 лоти по 5 вагонів; 18 лотів по 10 вагонів;
- два великі лоти по 50 вагонів, які можна використовувати як для маршрутних, так і для повагонних відправлень.
Період подачі вагонів під навантаження визначено з 12 по 31 травня 2026 року.
Полігон навантаження охоплює всю мережу УЗ, тоді як полігон вивантаження не має обмежень, окрім станцій, де діють конвенційні заборони. Дозволяється перевезення будь-яких сипучих вантажів, крім випадків, визначених обмеженнями.
Початкова ставка використання становить 2 660 грн за добу без ПДВ.
Нагадаємо, за перші два тижні квітня загальний обсяг транспортування залізницею зернових сягнув 1 млн 434 тис. т. Це на 1,7% більше, ніж за аналогічний період березня.