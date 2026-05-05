Українська енергетика отримає понад 12 млн євро від Канади

Канада виділила 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, збільшивши свій загальний внесок до понад 57 млн євро.

Енергосистема України під захистом

Кошти вже використовуються для першочергових потреб енергетичних компаній, а також для ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні в межах підготовки до осінньо-зимового періоду.

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Канаді за послідовну підтримку, наголосивши, що допомога є критично важливою для забезпечення стійкості енергосистеми в умовах постійних атак з боку росії та для зміцнення енергетичної безпеки напередодні опалювального сезону. Також він відзначив роль Секретаріату Енергетичного Співтовариства та особисто Артура Лорковського у координації роботи Фонду.

Фонд підтримки енергетики України працює з 2022 року у співпраці з міжнародними партнерами та спрямований на оперативне реагування на наслідки атак на енергетичну інфраструктуру, її відновлення та зміцнення. За даними Фонду, близько 30% усіх внесків, понад 663 млн євро, надійшли від партнерів лише з листопада 2025 року, що свідчить про стабільну міжнародну підтримку та довіру до механізму допомоги.

Наразі обладнання на суму близько 260 млн євро вже перебуває в дорозі до України, його прибуття очікується до зниження температур.

Нагадаємо, протягом січня–квітня 2026 року до України надійшло 2628 одиниць енергетичного обладнання. До переліку технічної допомоги увійшли генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ) та котл