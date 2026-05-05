Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Харківщина втратила близько 60 тваринницьких ферм через бойові дії: поголів’я скоротилося майже на 50%

корови, ферма
Харківщина втратила близько 60 тваринницьких ферм / Freepik

Тваринництво Харківської області зазнало суттєвих втрат внаслідок бойових дій та окупації територій. До початку повномасштабного вторгнення в регіоні працювало приблизно 160 господарств. Наразі діяльність продовжують близько 96–97 підприємств. Чисельність великої рогатої худоби впала на 41,6%, свиней — на 49,7%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

"З початку повномасштабного вторгнення в області загинуло понад 80 тис. свиней і більше 12 тис. голів великої рогатої худоби… чисельність великої рогатої худоби скоротилася на 41,6%, свиней — на 49,7% порівняно з довоєнним рівнем", — повідомив начальник відділу тваринництва Харківської ОВА Олександр Масюк.

Близько 60 господарств вважаються втраченими через повне знищення, перебування у зоні активних бойових дій або на окупованих територіях. Стан об'єктів на захоплених землях наразі залишається невідомим. Окремі господарства стають цілями прямих атак. Наприклад, виробничі приміщення агрофірми "Світанок" зафіксували понад 20 влучань безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок руйнувань інфраструктури та загибелі тварин (на деяких фермах одночасно втрачали до 70 тис. свиней) внутрішнє виробництво області значно скоротилося. Зараз місцеві підприємства покривають потреби мешканців регіону у тваринницькій продукції лише на 40%. Решта обсягів забезпечується за рахунок логістичних поставок з інших областей України.

Нагадаємо, торік уряд ухвалив рішення про посилення підтримки тваринницької галузі на прифронтових територіях. Розміру часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм для утримання великої рогатої худоби на прифронтових територіях збільшено з 25% до 50% вартості. 

Автор:
Тетяна Ковальчук