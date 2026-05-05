Харківщина втратила близько 60 тваринницьких ферм через бойові дії: поголів’я скоротилося майже на 50%

Тваринництво Харківської області зазнало суттєвих втрат внаслідок бойових дій та окупації територій. До початку повномасштабного вторгнення в регіоні працювало приблизно 160 господарств. Наразі діяльність продовжують близько 96–97 підприємств. Чисельність великої рогатої худоби впала на 41,6%, свиней — на 49,7%.

"З початку повномасштабного вторгнення в області загинуло понад 80 тис. свиней і більше 12 тис. голів великої рогатої худоби… чисельність великої рогатої худоби скоротилася на 41,6%, свиней — на 49,7% порівняно з довоєнним рівнем", — повідомив начальник відділу тваринництва Харківської ОВА Олександр Масюк.

Близько 60 господарств вважаються втраченими через повне знищення, перебування у зоні активних бойових дій або на окупованих територіях. Стан об'єктів на захоплених землях наразі залишається невідомим. Окремі господарства стають цілями прямих атак. Наприклад, виробничі приміщення агрофірми "Світанок" зафіксували понад 20 влучань безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок руйнувань інфраструктури та загибелі тварин (на деяких фермах одночасно втрачали до 70 тис. свиней) внутрішнє виробництво області значно скоротилося. Зараз місцеві підприємства покривають потреби мешканців регіону у тваринницькій продукції лише на 40%. Решта обсягів забезпечується за рахунок логістичних поставок з інших областей України.

Нагадаємо, торік уряд ухвалив рішення про посилення підтримки тваринницької галузі на прифронтових територіях. Розміру часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм для утримання великої рогатої худоби на прифронтових територіях збільшено з 25% до 50% вартості.