Meta розширює систему захисту підлітків на 27 країн Євросоюзу

Meta розширює систему захисту підлітків на 27 країн Євросоюзу / Unsplash

Американська корпорація Meta Platforms планує масштабувати технологічні засоби захисту для підліткових акаунтів на всі 27 країн Європейського Союзу. Крім того, нові заходи безпеки вперше з'являться у Facebook на території США, а в червні — у Великій Британії та ЄС.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Розширення функцій відбувається на тлі посилення глобального тиску на технологічні компанії щодо перевірки віку користувачів. Основною метою є боротьба з онлайн-насильством, захист ментального здоров'я підлітків та запобігання поширенню неприйнятного контенту.

Використання штучного інтелекту для безпеки

Минулого року Meta почала впроваджувати технологію, яка дозволяє автоматично виявляти акаунти, що ймовірно належать підліткам, навіть якщо користувач вказав дорослу дату народження.

Як працюватиме оновлена система захисту:

  • Аналіз профілів: алгоритми штучного інтелекту вивчатимуть контекстні підказки у всьому профілі, щоб визначити реальний вік власника акаунта.
  • Протидія обходу правил: компанія посилює заходи, щоб завадити користувачам, яких підозрюють у неповнолітті, створювати нові облікові записи.
  • Автоматичні обмеження: після ідентифікації підліткові акаунти автоматично отримуватимуть спеціальні налаштування безпеки та приватності.

Ці кроки є частиною стратегії компанії, спрямованої на відповідність сучасним вимогам безпеки в цифровому просторі.

Нагадаємо, ЄС звинуватив Meta у допуску дітей до Instagram і Facebook, компанії загрожує штраф. Європейська комісія встановила, що платформи недостатньо ефективно обмежують доступ дітей віком до 13 років. За можливе порушення Закону про цифрові послуги (DSA) компанії може загрожувати значний грошовий штраф.

Автор:
Максим Кольц